- Los jugadores de balonmano esperan drama:

Los handbolistas alemanes no creen que su victoria en la ronda preliminar contra España tenga un impacto en la semifinal. "No influye. Sabemos que ahora todo comienza de nuevo. No se decidirá de manera normal", dijo Rune Dahmke antes del duelo olímpico de hoy con los ibéricos (16:30). El extremo izquierdo se prepara para "el próximo drama".

"Oponente muy molesto"

En la fase de grupos, el equipo del seleccionador nacional Alfred Gislason ganó 33:31 y aseguró su temprana clasificación a los cuartos de final. Luego comenzaron la fase eliminatoria con una victoria épica sobre el favorito Francia, que se espera que impulse al equipo DHB hacia el oro. "No estoy preocupado de que nos dejemos llevar. Solo tenemos que encontrar una manera de ponernos en pie para estar algo frescos en la semifinal", dijo Dahmke.

El equipo DHB comienza como ligero favorito en la semifinal. A diferencia del equipo de Gislason, el equipo español no pudo convencer en su cuartos de final contra Egipto. "Los españoles son un equipo que también puede llegar a la final sin jugar un buen partido. Es como se siente ahora. Es un oponente muy molesto", advirtió el capitán Johannes Golla. "Espero que no sea una desventaja porque lo tomamos a la ligera, pero por supuesto que no será así".

Dos duelos dramáticos en los Juegos Olímpicos

Ha habido muchos duelos entre Alemania y España, dos en los Juegos Olímpicos son inolvidables. Primero, el dramático 26:27 en los cuartos de final en 2000 en Sídney. Justo antes del final, Stefan Kretzschmar golpeó la parte inferior de la barra con un tiro libre. Los españoles contraatacaron y anotaron el gol ganador.

Cuatro años después, ambos equipos se enfrentaron en una épica quarterfinals en Atenas. El partido aún se considera uno de los mejores partidos de la selección nacional de handbol de Alemania. Después de 80 minutos de juego, dos périodes extra y una tanda de penaltis, Alemania avanzó a las semifinales con una victoria de 32:30 y finalmente ganó la plata.

La victoria dramática contra Francia en la fase eliminatoria ha elevado las apuestas para los handbolistas alemanes, haciendo que su duelo semifinal con España sea aún más intenso.

La historia entre Alemania y España está llena de duelos dramáticos, como las dolorosas derrotas en cuartos de final en 2000 y 2004.

Lea también: