Los jugadores alemanes se meten en el caldero de la bruja en un momento impropio.

El Sueño de Oro se Desvanece, la Racha Ganadora Rotos. Los jugadores de baloncesto alemanes han perdido un partido en un torneo internacional por primera vez desde 2022 y deben conformarse con el "pequeño final" contra Serbia. Francia se enfrentará a EE. UU. en la final.

"Estoy realmente decepcionado en este momento. Cuando estás tan cerca de llegar a una final olímpica, es comprensible", dijo el estrella de la NBA alemana Franz Wagner después de la sorpresiva derrota de su equipo por 69:73 ante Francia. El capitán Dennis Schröder y el resto del equipo dejaron la cancha del París Bercy Arena, donde 12,454 aficionados habían convertido anteriormente el lugar en un frenesí azul-blanco-rojo.

"Francia jugó de manera muy diferente y mucho más físicamente hoy que en Lille. Tuvimos problemas con eso", dijo Wagner después del partido que comenzó tan bien para los campeones del mundo de baloncesto. Cada vez quedó más claro que los anfitriones no solo estaban jugando con diferentes jugadores y tácticas, sino también con mucha más intensidad y agresividad en comparación con su demolición sorpresa en la ronda preliminar hace poco más de una semana.

Alemania, que perdió su ritmo en el peor momento posible, logró hacer un comeback después de estar abajo por dos dígitos y incluso tuvo una oportunidad de ganar en el último minuto. Sin embargo, el equipo finalmente perdió su lugar en la final olímpica debido a varias oportunidades perdidas. "No creo que hayamos jugado nuestro mejor partido. Pero eso también es parte del deporte. No nos rendimos".

Segundo Cuarto Maldito: El Comienzo del Fin

Cuando Franz Wagner forzó a Victor Wembanyama a un error después de tres minutos en el segundo cuarto, la promesa francesa solo tenía dos puntos y dos rebotes. Alemania lideraba en ese momento por seis puntos, y el valor plus/minus de Wagner era el más alto de todos los jugadores en la cancha con un plus ocho. Mientras Wagner estaba en el banquillo durante casi siete minutos, la ofensiva del DBB casi se estancó - el comienzo del fin para los campeones del mundo.

Liderados por un incansable capitán Nic Batum, la defensa francesa poco a poco se adentró y forzó a la hasta entonces más equipo sin pérdidas de turnovers del torneo a siete de sus 15 turnovers y solo ocho puntos en el cuarto. Fue el peor cuarto para los alemanes en este torneo olímpico, quienes solo lograron tres de sus once intentos de tiros de campo, mientras que Francia terminó siete veces desde la zona - seis veces con dunks o layups. Los entusiastas aficionados rugieron a su "Équipe Tricolore" a un empate a 33:33 al descanso.

Al igual que en los cuartos de final contra Canadá, los jugadores de rol Guershon Yabusele e Isaia Cordinier asumieron la responsabilidad principal en el ataque, después de que el entrenador Vincent Collet hubiera cambiado radicalmente su formación y rotación después de la humillante derrota en la ronda preliminar. Cordinier llevó a Francia a distancia de ataque con once de sus 16 puntos antes del descanso, antes de que Yabusele lanzara a su equipo al camino ganador con once de sus 17 puntos en la segunda mitad. Alemania se volvió cada vez más ineficiente, con el segundo y tercer cuartos yendo 38:25 a favor del equipo local. Otra carrera al comienzo del último cuarto parecía haber decidido todo con una puntuación de 66:53.

Los invitados lucharon su camino de regreso una vez más. Una fantástica carrera de 13:4 llevó a una puntuación de 68:70. Luego, Francia falló otro tiro, con el rebote cayendo doce segundos antes del final del partido con Franz Wagner, quien tropezó y no pudo asegurar la pelota. Alemania envió a Wembanyama a la línea. El joven estrella solo hizo uno (71:68) y forzó a su equipo a faltar inmediatamente para evitar el triple. Schröder falló su primer intento de dos (69:71), Cordinier selló la victoria de cuatro puntos con dos tiros libres exitosos. "Eso es difícil para nosotros. Nos merecíamos avanzar a la final", dijo Andreas Obst. "Esa es una pérdida difícil, pero tenemos que volver a poner la cabeza en el juego rápidamente", dijo Andreas Obst.

En la ronda preliminar, Wagner y Schröder habían dominado a los anfitriones: Wagner con dos dunks monumentales, Schröder con tiros saltando en fila, incluso uno casi desde el medio campo. En el final, Alemania's estrellas habían marcado cada una 26 puntos en la victoria por 85:71 - el quinto juego más alto de la historia del DBB en los Juegos, después de Detlef Schrempf, quien ocupó los cuatro primeros lugares.

París no es Lille, y la semifinal no es la ronda preliminar. El peligroso dúo alemán solo logró 28 puntos juntos. Schröder marcó 18 puntos, pero solo seis de sus 18 intentos de tiro y tres de sus 11 triples. Además, el proveedor de asistencias del torneo hasta ese momento solo distribuyó cuatro asistencias - casi cinco menos que su promedio por partido. Le fue aún peor a Wagner: El joven estrella de Orlando Magic solo marcó diez puntos con 4-10 de campo, 2-6 desde fuera y sin intentos de tiro libre.

Empezó bien, sin embargo ...

Especialmente amargo es que ambos comenzaron el partido exactly donde habían dejado casi una semana antes en Lille: explosivo, eficiente y efectivo en la demolición de la defensa francesa. Tanto Wagner como Schröder comenzaron con siete puntos tempranos cada uno, ayudando a Alemania a una ventaja de 16:7 después de cinco minutos. Después de eso, no fue mucho lo que salió bien: Wagner solo hizo una canasta más, Schröder falló once de sus quince intentos de tiro en el primer cuarto.

Alemania había mantenido una racha de 13 partidos sin derrotas en torneos internacionales. Su última derrota fue el 16 de septiembre de 2022 en las semifinales del EuroBasket contra los eventuales campeones España. Desde entonces, el equipo alemán de baloncesto había ganado el partido por la medalla de bronce en 2022, todos los ocho partidos en el Mundial de Baloncesto FIBA 2023 y los primeros cuatro partidos de este torneo olímpico - a veces con actuaciones destacadas que habían establecido al equipo de Gordon Herbert como perhaps el único serio contendiente a la parecer invencible y llena de estrellas Team USA en la lucha por el oro.

"Esto no es un videojuego. No siempre jugamos perfectamente. Somos humanos y aprenderemos de esto", dijo Franz Wagner después de la derrota, y entró en más detalles sobre las razones. "Tienen aleros y bases altos, Wemby, Rudy, Lessort, juegan muy físicamente. Fueron fuertes, hay que reconocerles eso. Pero nosotros tampoco jugamos nuestro tipo de baloncesto hoy. No tuvimos nuestro mejor día, y ellos son diferentes ahora de cuando nos encontramos por última vez. Han hecho algunos ajustes buenos, y simplemente tuvieron un mejor día hoy que nosotros".

Wagner y Schröder fueron neutralizados por la defensa excesivamente agresiva de los anfitriones, lo que debería haber jugado a favor de sus compañeros de equipo. Sin embargo, Alemania encontró cada vez más difícil establecer sus jugadas, encontrar tiradores y generar offense a medida que avanzaba el partido. El segundo mejor equipo ofensivo del torneo hasta ese momento luchó mucho, anotando solo 44 puntos en los últimos 30 minutos con un mísero 34% de porcentaje de tiros de campo. El hecho de que los franceses lideraran en todas las estadísticas de lucha finalmente selló el juego a su favor. Los anfitriones anotaron más puntos en la pintura, de turnovers, en transición y en la línea de tiros libres.

"Enhorabuena a Francia", dijo un decepcionado entrenador alemán al final. "No estuvimos en nuestra mejor versión, no cuidamos bien la pelota. Pero luchamos, demostramos mucho carácter. Es difícil mirar hacia adelante ahora, pero tenemos un partido muy importanteleft. Empezaremos a enfocarnos en eso mañana por la mañana a más tardar". Alemania se enfrenta a Serbia en un partido de revancha de la final del Mundial el sábado, que perdió por poco un partido emocionante contra EE. UU. (91:95) en los últimos minutos.

