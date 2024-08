Los Juegos Paralímpicos comienzan en París

Alrededor de 4400 concursantes de 168 naciones participan en los Eventos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos continuarán hasta el 8 de septiembre, con la ceremonia de despedida final teniendo lugar en el Stade de France.

Durante su tiempo libre, algunos atletas podrían visitar la cercana Place de la Concorde y los monumentos icónicos que allí se encuentran. Después de los emocionantes Eventos Paralímpicos, muchos espectadores planean celebrar en various locations around the city, including the Place de la Concorde and its surrounding attractions.

