- Los juegos del festival del castillo en Plau entran en la segunda mitad

Plau am See (Distrito de Ludwigslust-Parchim) atrae a los visitantes no solo con su naturaleza intacta y acceso a las áreas de deportes acuáticos del distrito lacustre de Mecklemburgo, sino también con ofertas culturales. Este verano, los Burgfestspiele presentan "El libro de la selva" como un musical familiar basado en el libro del autor Rudyard Kipling, y la revista "Hotel Las Ananas" llena de éxitos de schlager y canciones populares de pop y rock.

Según los organizadores, alrededor de 3.000 visitantes han disfrutado de las representaciones en el escenario al aire libre en el patio del castillo desde mediados de julio, y aún quedan una o dos representaciones programadas por semana hasta el 24 de agosto. Desde 2022, los Burgfestspiele han enriquecido la diversidad de eventos al aire libre para los huéspedes de verano en el noreste.

El programa de entretenimiento en Plau se complementa con veladas musicales y cabaret. El 12 de agosto, la Leipzig Pfeffermühle presentará su programa "5 Por ciento de dignidad" en Plau, seguido del cómico y mago Till Froemmel el 15 de agosto. El antiguo y abandonado cine también se utilizará como escenario, por ejemplo, el 18 de agosto, cuando se interpretarán canciones y chansons de Bodo Wartke a George Kreisler.

