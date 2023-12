Los jueces revelan por qué Novak Djokovic tuvo que perderse el Abierto de Australia

En una declaración escrita, los jueces afirmaron que no era irracional que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, expulsara a Djokovic por temor a que la estrella serbia no vacunada pudiera suponer un riesgo para la salud y el orden públicos.

La sentencia afirmaba que el ministro podía inferir que la presencia de Djokovic podría alentar las protestas contra la vacuna, lo que podría contribuir a la propagación del virus Covid-19.

Y señalaron que la decisión del ministro también incluía la posible influencia de la estrella en personas que no estaban seguras de si tomar o no la vacuna.

"La posible influencia en el segundo grupo proviene del sentido común y de la experiencia humana: Una estrella icónica del tenis mundial puede influir en personas de todas las edades, jóvenes o mayores, pero quizá especialmente en los jóvenes y los impresionables, para que le emulen. Esto no es fantasioso; no necesita pruebas", dice la sentencia.

La explicación pone fin a uno de los episodios más controvertidos de la historia del Open de Australia.

El número 1 del mundo masculino se vio obligado a abandonar el país en vísperas de la competición después de que el tribunal no encontrara ningún fallo en la decisión del ministro de inmigración de cancelar su visado.

Era la segunda vez que se anulaba el visado de Djokovic; la primera se produjo horas después de su llegada a Australia, el 5 de enero, cuando los agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) rechazaron su supuesta exención de las normas que establecen que todos los recién llegados deben estar completamente vacunados.

Djokovic alegó una infección previa por Covid para quedar exento, pero según las normas federales eso no es suficiente y fue detenido en un centro de inmigración.

El asunto llegó a los tribunales y un solo juez dictaminó que la decisión era "irrazonable" porque no se le dio tiempo suficiente para consultar a sus abogados. Djokovic fue puesto en libertad y reanudó sus entrenamientos en Melbourne Park con la esperanza de conseguir su 21º título de Grand Slam.

Sin embargo, días después el gobierno intervino para cancelar de nuevo su visado, afirmando que el jugador no vacunado era una amenaza para la salud y el orden públicos. El asunto se remitió a un tribunal superior y los tres jueces se reunieron el pasado domingo.

El equipo jurídico de Djokovic no discutió el fondo de la decisión del ministro, sino únicamente que había cometido un error jurisdiccional con arreglo a la ley de migración del país.

El domingo, los jueces dictaminaron que no había habido error y Djokovic aceptó marcharse.

En un comunicado, el jugador se mostró "decepcionado" por la decisión, pero respetó el fallo del tribunal. Esa noche partió de Melbourne rumbo a Serbia, donde fue recibido como un héroe.

La Primera Ministra serbia, Ana Brnabic, dijo que el trato de Australia a la estrella era "escandaloso". Brnabic dijo a CNN el miércoles que no sabía por qué Djokovic no estaba vacunado, pero añadió que no cree que sea un anti-vaxxer.

"Él apoya la vacunación de aquellas personas que quieran vacunarse. Así que no lo percibo como un anti-vaxxer", dijo.

En un comunicado poco después del fallo del domingo, la familia de Djokovic culpó de la decisión a la política.

"No se trata sólo de una cuestión deportiva y de jugar en el primer grand slam de la temporada, dominado por Novak desde hace una década, sino también de política, de todos los intereses que tuvieron prioridad sobre el deporte", decía el comunicado.

Según la legislación australiana, Djokovic puede ser expulsado del país durante tres años, aunque la ministra del Interior, Karen Andrews, no ha descartado una exención. "Cualquier solicitud será revisada en función de sus méritos", dijo a principios de esta semana.

El martes, Tennis Australia lamentó que la disputa por el visado hubiera distraído a los jugadores del torneo.

"Lamentamos profundamente el impacto que esto tuvo en todos los jugadores", decía el comunicado. "Siempre hay lecciones que aprender, y revisaremos todos los aspectos de nuestra preparación y ejecución para informar nuestra planificación - como hacemos cada año. Ese proceso siempre empieza una vez que los campeones del Abierto de Australia han levantado sus trofeos".

El Grand Slam finaliza el 31 de enero.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com