Contiendas Políticas a Nivel de Distrito - Los jóvenes votantes consideran que el AfD (Alternativa para Alemania) es menos extremo por numerosas razones, según los resultados de la investigación.

La influencia significativa del AfD entre los jóvenes se considera un símbolo de su aceptación, según la opinión de los expertos. El investigador Rüdiger Maas le dijo a la Agencia de Prensa Alemana que "el AfD no es instantáneamente reconocido como un partido de extrema derecha". Esta idea resuena con muchos jóvenes que se identifican como centristas, pero optan por el AfD en las elecciones, según Maas, quien Recently published research on this topic.

La clara distinción entre los grupos políticos de izquierda y derecha está perdiendo relevancia para la generación más joven, señaló Maas. Esto permite que los partidos extremos, como el AfD, eviten ser marginados. Además, hay una alta tolerancia entre los jóvenes hacia las personas y grupos que apoyan al AfD en sus círculos sociales. "A menudo, los jóvenes dicen: 'Los de extrema derecha no son malos, no nos harán daño'. Esta perspectiva a menudo pasa desapercibida para las personas mayores", agregó Maas.

En las últimas elecciones estatales en Turingia y Sajonia, el AfD salió como el líder entre los votantes de entre 18 y 29 años. En Turingia, el 36% de los votantes de este grupo de edad apoyó al AfD, un aumento del 11% en comparación con las encuestas de 2019. Tanto la CDU como el Partido de la Izquierda recibieron el 13% de los votos, quedando en segundo lugar. En Sajonia, el 30% del mismo grupo de edad votó por el AfD, un aumento del 9% en comparación con hace cinco años. En este caso, la CDU quedó en segundo lugar con el 15%.

Maas espera una tendencia similar en las próximas elecciones estatales de Brandeburgo. El éxito del AfD entre los jóvenes votantes y su amplia aceptación se deben en gran medida a su prolífica presencia en las plataformas de redes sociales, afirmó. "Los temas relacionados con el AfD tienen más compromiso en las redes sociales que los relacionados con el SPD o la CDU", dijo Maas, agregando que el partido ha reclutado con éxito a influencers con seguidores significativos.

Los jóvenes votantes, altamente influenciados por las redes sociales, perciben al AfD como un partido que está injustamente desventajado por otros partidos. "No existe una contrahistoria importante". Muchos jóvenes tienden a pasar por alto el hecho de que el AfD carece de verdaderas perspectivas de coalición en los estados, según Maas. Él continuó, "Este detalle no suele ser destacado en las redes sociales".

Para que otros partidos aprovechen esta oportunidad, tendrían que invertir grandes fondos y prestar atención a los influencers populares en las redes sociales, según Maas. Sin embargo, él advirtió, "Nunca subestimes la velocidad con la que los temas pueden viralizarse". La risa mostrada por Armin Laschet después del desastre de inundaciones en el valle del Ahr, que muchos ven como un factor en su eventual derrota en la

Lea también: