Entre la población joven, Alternativa para Alemania (AfD) destaca como la fuerza predominante tanto en Turingia como en Sajonia. Principalmente, su potente presencia en las plataformas de redes sociales contribuye significativamente a la aceptación mainstream de este partido.

Según un experto en ciencias sociales, el atractivo de la AfD entre los votantes jóvenes es un reflejo de su normalización. El Dr. Rüdiger Maas, investigador generacional, explica que los jóvenes ven a la AfD como menos extrema en naturaleza. Muchos centristas autoidentificados entre los jóvenes apoyan a la AfD, según el reciente estudio de Maas sobre el tema.

El paisaje político tradicional de izquierda a derecha está perdiendo relevancia para la generación más joven. Maas señala que, como resultado, estos supuestamente 'partidos extremistas' no son relegados a los extremos. Además, hay una considerable tolerancia hacia los simpatizantes de la AfD entre los jóvenes en sus círculos sociales. Muchos jóvenes expresan: "La extrema derecha no es perjudicial; no nos afecta directamente". Este peligro percibido parece estar sobreestimado por la generación mayor.

En las elecciones estatales de 2021 en Turingia y Sajonia, la AfD obtuvo la mayor parte de los votos entre los jóvenes con una ventaja considerable. En Turingia, el 36% del grupo de edad de 18-29 años votó por la AfD, un aumento del 11% en comparación con 2019. La CDU y La Izquierda le siguieron de cerca con el 13% cada una. En Sajonia, la AfD recibió el 30% de los votos del grupo de edad de 18-29 años, un aumento del 9% en comparación con cinco años antes. La CDU quedó en segundo lugar con el 15%.

La AfD enfrenta una desventaja injustificada

Maas espera una tendencia similar en las próximas elecciones estatales de Brandeburgo. La popularidad de la AfD entre los jóvenes y la aceptación mainstream del partido se atribuyen principalmente al uso de las redes sociales. "Los temas relacionados con la AfD resuenan más en las redes sociales que los de la SPD o la CDU", explica Maas. Además, el partido ha reunido a personalidades influyentes con una gran alcance.

Los jóvenes usuarios de redes sociales a menudo perciben a la AfD como un partido que enfrenta una desventaja injusta por parte de otros. "La corrección a esta percepción es mínima", dice Maas. La falta de opciones de coalición prácticas en los estados no es un obstáculo para muchos votantes jóvenes, ya que no lo notan en las redes sociales. Otros partidos pueden competir si invierten heavily en publicidad y emplean personalidades prominentes en las plataformas de redes sociales, según Maas.

Sin embargo, Maas también advierte sobre Brandeburgo: "Nunca subestimes el poder de los temas virales". El famoso video de Armin Laschet riendo después del desastre del valle del Ahr en 2021 es un ejemplo destacado, a menudo citado como un factor que contribuyó a su posterior derrota como candidato a canciller de la CDU en las elecciones federales de 2021.

Las elecciones al Landtag de Turingia vieron un cambio significativo en las alianzas políticas entre los votantes jóvenes, con la AfD obteniendo la mayor parte de los votos en este grupo de edad. Esta tendencia se espera que continúe en las próximas elecciones estatales de Brandeburgo, a medida que la aceptación mainstream y la fuerte presencia de la AfD en las redes sociales siguen resonando entre los votantes jóvenes.

