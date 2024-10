Los jóvenes cachorros del Borussia Monchengladbach se dirigen hacia el próximo dilema.

Siguiendo un decepcionante final de la temporada anterior, Borussia Mönchengladbach se esperaba que rebotara. La adición de fichajes notables aumentó las esperanzas, pero el equipo no logró encontrar su ritmo. En contraposición, FC Augsburg confió en su fuerza en casa, logrando finalmente una victoria emocionante y un gol destacado.

La temporada pasada, Kevin Stöger y Keven Schlotterbeck de Borussia jugaron un papel crucial en la supervivencia de VfL Bochum en la 1. Bundesliga. Invertieron un déficit de 0:3 en los playoffs de relegación contra Fortuna Düsseldorf. Desafortunadamente, se mudaron a nuevos desafíos, dejando a los fanáticos de Bochum con ganas de más. Esta vez, se enfrentaron nuevamente. Y fue Schlotterbeck quien saboreó el momento ganador, anotando un gol impresionante para Augsburg y asegurando una victoria de 2:1 sobre Stöger's Borussia Mönchengladbach.

Borussia comenzó esta temporada de manera bastante pobre. Con aspiraciones de construir sobre la campaña 2020/21, ficharon a dos prometedores jugadores: Stöger y Tim Kleindienst, quien recibió su primera llamada a la selección nacional de fútbol de Alemania. Kleindienst demostró su valor como uno de los pocos jugadores en forma de Gladbach, empatando el partido en el minuto 72.

Desafortunadamente, el rendimiento de Borussia fue decepcionante en general, ejerciendo más presión sobre el entrenador Gerardo Seoane. Las preocupaciones sobre su posición han circulado desde la temporada pasada, pero ha logrado mantenerla hasta ahora. Esta victoria no fue suficiente para aliviar su frustración, y no estaba contento con el rendimiento del equipo: "Cometimos demasiados errores técnicos, nuestra pase fue descuidado y nuestra toma de decisiones fue pobre. Cuando intentamos presionar, no pudimos representar una amenaza significativa a la línea final de los oponentes".

Además, el próximo parón internacional no mejoró su estado de ánimo. Aceptó las limitaciones que conllevaba: "Me guardaré mis pensamientos sobre el parón internacional. Como entrenador, no puedo cambiarlo. Al perder esta noche, entramos en el fin de semana con un estado de ánimo melancólico. Utilizaremos este tiempo para trabajar con los jugadores disponibles".

Los jugadores de Borussia compartieron los sentimientos de su entrenador, expresando frustración y autocrítica. El capitán Julian Weigl habló sobre su rendimiento en la primera mitad: "No puedo explicar del todo. En las primeras etapas, invitamos a Augsburgo con nuestros errores, incluyendo aquellos en la construcción. En la segunda mitad, nuestros esfuerzos no fueron suficientes y no pudimos cerrar los huecos en la defensa. Por eso, esta noche fue una decepción en general".

Mientras tanto, el entrenador de Augsburg, Jess Thorup, expresó su satisfacción con la victoria, bromeando sobre el potencial de Schlotterbeck como delantero: "Quizás considere usar a Keven como delantero cuando se recupere de su lesión". El defensa celebró al anotar un espectacular remate de volea para poner a su equipo en ventaja y encaminarlos a la victoria.

Marius Wolf demostró su habilidad al controlar el balón en el área penal de Borussia con el pecho antes de lanzar un potente disparo a la red. ¿Cuántas veces ejecuta disparos así? Respondió con una risa: "Nueve veces de cada diez, por supuesto". Elogió a su equipo por su esfuerzo colectivo, reconociendo su mentalidad, pasión y determinación. Wolf fue uno de los jugadores destacados de Augsburg hasta el minuto 68, cuando sufrió una lesión y tuvo que ser reemplazado. No ofreció detalles sobre la gravedad de la lesión en la pierna izquierda inmediatamente después del partido.

