Los jefes no dan las vacaciones de sus sueños a los limpiadores de calles.

Porque hace un trabajo tan bueno y cautiva a los residentes con Elvis y su aura positiva, los habitantes de un barrio de Londres quieren cumplir el sueño de un limpiador de calles. Pero su jefe pone fin a sus planes de vacaciones.

Paul Spiers ha estado limpiando las calles de Beckenham en el borough de Bromley de Londres en todo tipo de clima durante siete años. A menudo acompañado por canciones de Elvis Presley que suenan en un dispositivo portátil, el hombre de 63 años se ha vuelto muy popular entre los locales. Como agradecimiento por su excelente trabajo, han reunido £3,000 para ayudar a Spiers a cumplir su sueño de pasar sus vacaciones de verano en Portugal.

Sin embargo, sus jefes en la empresa Veolia, donde trabaja Spiers, le prohíben aceptar la donación. Según las reglas de la empresa, los empleados no pueden aceptar "donaciones de dinero o incentivos más allá de su salario regular". Esto fue informado por Lisa Knight en su página de GoFundMe.

Spiers es "reverenciado por todos", ha "levantado el ánimo de todos con su aura positiva" y ha mantenido las calles impecables, según Knight, como se cita en "The Guardian". Knight, nombrada después de Lisa Marie, la hija de Elvis, conoció al hombre de 63 años a través de su amor compartido por Elvis.

Spiers le dijo que solo había estado fuera una vez antes, celebrando su 60 cumpleaños en Portugal con su hermano y hermana. Le encantaría volver pero necesita ahorrar primero. Fue entonces cuando Knight tuvo la idea de crear una página de recaudación de fondos para el limpiador de calles.

Abrumado, luego shockado

Más de 200 personas de Beckenham han donado para ayudar a Spiers a disfrutar de un merecido descanso en Portugal. Hasta ahora, se han recaudado más de £3,000, en su mayoría en pequeñas cantidades de £5 o £10.

Spiers estaba "abrumado por lo amables que son las personas", según Knight, como se reporta en "The Mirror". "Lloró cuando le dije sobre los primeros £200, y otra vez cuando le dije sobre el resto".

Para evitar que Spiers tenga problemas, Knight contactó a Veolia y les informó sobre la campaña de recaudación de fondos. "Me sorprendió cuando dijeron que no podía aceptar el dinero", citó "The Guardian". "Dijeron que podría ser visto como soborno". Spiers lo tomó bien. Le encanta su trabajo y no quiere perderlo. "Espero que Veolia cambie de opinión", agrega Knight.

"¡Qué tontería!"

Los habitantes de Beckenham están molestos porque Spiers no puede quedarse con el dinero recaudado. En la página de Facebook del "Beckenham Appreciation Group", un usuario escribió: "Este dinero claramente no es un 'soborno' o un 'incentivo' de ningún tipo; es un regalo de los ciudadanos agradecidos de Beckenham. ¡Qué tontería!" Otro escribió: "Solo dáselo, cómpralo y añade su nombre. ¡El mundo se ha vuelto loco!!!"

Incluso el diputado laborista de Beckenham se involucró. En una carta publicada en X, Liam Conlon expresa su asombro y llama al ayuntamiento a tomar un "enfoque sensato" para permitir que Spiers acepte el regalo de los miembros de la comunidad y disfrute de sus vacaciones en Portugal.

Hasta ahora, no parece que Veolia vaya a ceder. Un portavoz declaró: "Estamos muy agradecidos por el apoyo y el reconocimiento que la comunidad está mostrando a Paul, quien, junto con un equipo dedicado de limpieza de calles, está haciendo un trabajo fantástico manteniendo limpias las calles de Bromley". La empresa planea donar una cantidad similar de la suma recaudada a una

