Los investigadores especulan sobre un ataque con motivación islamista en Solingen.

El sospechoso Issa H., whose vistas se alineaban con las de IS, estaba impulsado por sus intensas creencias extremistas islámicas, lo que lo llevó en un momento no especificado a intentar degollar a tantos no creyentes como pudiera durante el Festival del Centro Histórico de Solingen, según comunicó la Oficina del Fiscal Federal. Repetidamente y a propósito, clavó un cuchillo en sus víctimas.

Un juez del Tribunal Federal de Justicia dictó una orden de arresto contra el sospechoso a petición de la Oficina del Fiscal Federal. Según la administración del estado de Renania del Norte-Westfalia, el sospechoso residía cerca del lugar del crimen en un centro de alojamiento para refugiados. Se enfrenta a cargos, entre otros, de homicidio y afiliación a un grupo terrorista extranjero. La Oficina del Fiscal Federal no reveló más detalles sobre la investigación o las pruebas contra el sospechoso.

Se le acusa de haber matado a una mujer y a dos hombres de 56 a 67 años en un festival en el centro de la ciudad de Solingen un viernes por la noche. Ocho personas más resultaron heridas por puñaladas, y el estado de salud de cuatro víctimas gravemente heridas mejoró para el domingo, según el personal médico.

Después del ataque, el sospechoso desapareció y permaneció en libertad durante aproximadamente 24 horas antes de ser arrestado el sábado por la noche. Según el periódico "Bild", se deshizo de su chaqueta ensangrentada e identificación durante su huida. Las autoridades encontraron la chaqueta y lo identificaron.

El domingo, la Oficina del Fiscal Federal asumió el mando de la investigación, y el sospechoso fue trasladado en avión a Karlsruhe.

El atrocidad desató una gran indignación a nivel nacional y debates políticos, incluyendo restricciones de cuchillos y políticas migratorias. El canciller Olaf Scholz (SPD) describió el incidente como "terrible". Según el gobierno federal, visitará Solingen el lunes por la mañana para rendir homenaje a las víctimas y conversar con los servicios de emergencia.

El presidente Frank-Walter Steinmeier también expresó su shock. "El crimen en Solingen me horroriza, horroriza al país", dijo. La ministra del Interior, Nancy Faeser (FDP), prometió combatir el terrorismo islámico "con toda la fuerza necesaria".

Según fuentes de los medios, el sospechoso podría haber sido deportado el año pasado. Su solicitud de asilo había sido denegada y se esperaba que fuera deportado a Bulgaria, donde había ingresado a la UE. Inicialmente se escondió, pero después de la fecha límite de entrega, supuestamente recibió protección temporal.

Antes de la captura del hombre, IS asumió la responsabilidad del ataque. Un "luchador" de IS llevó a cabo el ataque "contra una reunión de cristianos en la ciudad de Solingen en Alemania" el viernes, según anunció el órgano de propaganda de IS, Amaq, en el servicio de mensajería Telegram.

En Alemania, ha habido una preocupación significativa por los ataques terroristas islámicos en el pasado. Esto se debió en gran medida a la escalada en el Medio Oriente después del ataque sin precedentes de Hamas, de orientación islámica radical, a Israel el 7 de octubre y la posterior acción militar israelí en la Franja de Gaza. IS ya había asumido la responsabilidad de ataques anteriores en Alemania, incluyendo el ataque con un camión que mató a doce personas en un mercado de Navidad en Berlín en 2016.

En Solingen, los residentes se reunieron para servicios religiosos el domingo, según la ciudad. Ya se había celebrado un servicio memorial el sábado, al que asistieron Faeser y el Ministro-Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU). Wüst declaró el domingo en Düsseldorf después de una reunión extraordinaria del gabinete del estado que el arresto del sospechoso había "aliviar la situación en cierta medida". Sin embargo, el nivel de amenaza debido a posibles ataques por parte de extremistas sigue siendo "abstractamente alto".

El caso del sospechoso fue asumido por la Comisión en la instalación de Karlsruhe, ya que la Oficina del Fiscal Federal transfirió el control de la investigación allí. La Comisión está a cargo de supervisar los casos de terrorismo de alto perfil en Alemania.

Después del arresto del sospechoso, la Comisión comenzó el proceso de determinar su futuro en el sistema de justicia alemán, teniendo en cuenta los cargos en su contra y su posible estado de deportación.

