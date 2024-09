Los investigadores descubren la fuente de las actividades sísmicas

En septiembre de 2023, ocurrió un evento sísmico global que hizo que la Tierra temblara sin parar durante nueve días. Las estaciones sismológicas de todo el mundo registraron una señal inusual, a diferencia de los terremotos regulares. Científicos de diversos institutos, incluidos los del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), colaboraron para descubrir la causa de este temblor continuo.

Thomas Forbriger, científico del KIT, informó que la señal era una oscilación con una frecuencia dominante, similar a un monótono zumbido que se desvanecía gradualmente. Más de 60 investigadores de 15 países diferentes se unieron para investigar.

El misterio intrigante del temblor continuo ahora ha sido resuelto: fue debido a un alud masivo el 16 de septiembre de 2023 en el fiordo Dickson de Groenlandia. Una cumbre de montaña completa, inicialmente de 1200 metros de altura, se derrumbó, causando una cascada de más de 25 millones de metros cúbicos de material. Un astronauta del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia confirmó esto, stating that the volume was enough to fill 10,000 Olympic swimming pools.

Fuente de agua de 200 metros

El alud desplazó una cantidad significativa de agua en el fiordo, generando una fuente de agua de 200 metros de altura y una ola que llegó a 110 metros, abarcando más de 10 kilómetros del fiordo. Sin embargo, los investigadores calcularon que el tsunami disminuyó a solo siete metros en cuestión de minutos. Sorprendentemente, el agua continuó balanceándose hacia adelante y hacia atrás durante días, imitando una bañera, con un período de aproximadamente 90 segundos en el estrecho fiordo, coincidiendo con el período de oscilación de la onda sísmica observada. Sus hallazgos se publicaron en la revista "Ciencia".

Rudolf Widmer-Schnidrig de la Universidad de Stuttgart, quien también participó en el estudio, sugirió que el fiordo Dickson tiene una capacidad única para tales oscilaciones. También mencionó que hay pocos informes de tales frecuentes y prolongadas oscilaciones de agua en la literatura científica.

Base de investigación arrasada por el tsunami

Las ondas sísmicas del agua oscilante viajaron alrededor de la Tierra, haciéndolas observables incluso en la Antártida, a casi 20,000 kilómetros de distancia. Según el estudio, este tsunami gigante fue uno de los más altos registrados en la historia reciente. Llegó a una altura de cuatro metros fuera del fiordo, causando daños a una base de investigación en la isla Ella, a 70 kilómetros de distancia.

Se cree que el cambio climático es la razón detrás del alud masivo que finalmente llevó al megatsunami. Las imágenes satelitales revelaron que el glaciar en la base de la montaña había retrocedido significativamente en las últimas décadas. Este fue el primer evento de alud y tsunami observado en el noreste de Groenlandia. Un estudio publicado por investigadores del Centro de Investigación de Ciencias de la Tierra de Alemania (GFZ) en agosto ya había insinuado la formación del tsunami.

