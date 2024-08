Los investigadores descubren el misterio que rodea la piedra del altar de Stonehenge

Los científicos saben poco sobre el famoso Stonehenge. Ahora tienen que desechar una de sus teorías anteriores. Durante 100 años, se creyó que la piedra del altar venía de Gales. Resulta que no es cierto. Parece que recorrió un viaje de 740 kilómetros.

La importancia ritual de Stonehenge sigue siendo un misterio, pero los científicos han avanzado en el conocimiento del origen de este famoso círculo de piedra. La llamada piedra del altar, que yace plana en el centro del monumento, fue llevada desde el noreste de Escocia hasta el sitio en el sur de Inglaterra, según se reporta en la revista "Nature". No está claro si la piedra de cinco metros fue transportada por barco o por tierra - es un viaje de más de 740 kilómetros.

"Es una sorpresa que venga de tan lejos", dijo la arqueóloga Susan Greaney de la Universidad de Exeter, que no participó en el estudio. Durante más de un siglo, los científicos creían que la losa de arenisca central de Stonehenge - conocida como la piedra del altar - venía de Gales, que está mucho más cerca. Un estudio realizado el año pasado por los mismos investigadores mostró que la piedra no coincide con la geología de las formaciones de arenisca en Gales. El origen real de la piedra permaneció desconocido hasta ahora.

El equipo no pudo extraer ninguna roca del monumento, por lo que analizaron los minerales en los fragmentos de roca recogidos en excavaciones anteriores, algunos que datan de la década de 1840. Encontraron una coincidencia con las formaciones de arenisca de los lagos de las Orcadas en el noreste de Escocia, una región que incluye partes de la punta del peninsula escocesa y las Islas Orcadas.

"Esta huella geológica no se encuentra en ningún otro lugar de Gran Bretaña", dijo el geólogo Nick Pearce de la Universidad de Aberystwyth, coautor del estudio. Greaney explicó que la logística de transportar la piedra a una distancia tan grande indica un alto grado de coordinación y conexión cultural entre estas dos regiones de la antigua Gran Bretaña.

No hay festines en Stonehenge

Stonehenge se construyó hace unos 5000 años. Las piedras que forman varios círculos se trajeron al sitio en diferentes momentos. La disposición de las piedras permite que el sol se levante a través de una piedra "ventana" durante el solsticio de verano. El propósito de la piedra del altar - que yace plana en el corazón de Stonehenge, ahora bajo otras piedras - sigue siendo un misterio.

"Stonehenge no es un sitio de asentamiento, sino un lugar de ceremonial o ritual", dijo Heather Sebire, conservadora senior de English Heritage, que no participó en el estudio. Las excavaciones arqueológicas anteriores no han encontrado evidencia de festines o la vida cotidiana en el sitio.

Investigaciones anteriores mostraron conexiones culturales - como similitudes en la cerámica - entre la zona alrededor de Stonehenge y las Islas Orcadas escocesas. Otras piedras de Stonehenge vienen de Gales occidental.

Aunque hay otros círculos de piedra neolíticos en Gran Bretaña, "lo que hace especial a Stonehenge es la distancia que han viajado las piedras", explica Richard Bevins de la Universidad de Aberystwyth, uno de los coautores del estudio.

El descubrimiento revolucionario ha desafiado la creencia arraigada sobre el origen de la piedra del altar en Stonehenge. Contrario a las suposiciones anteriores, la losa de arenisca central, conocida como la piedra del altar, no se obtuvo de Gales, sino que procedía de los lagos de las Orcadas en el noreste de Escocia.

A pesar de la revelación, la importancia ritual de Stonehenge sigue eludiendo a los científicos, con el propósito de la piedra del altar aún envuelto en el misterio.

