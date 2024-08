- Los investigadores del caso Nord Stream obtienen una orden para el hombre ucraniano que escapó

Orden de Detención emitida en el caso de sabotaje del gasoducto Nord Stream

Casi dos años después del sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico, se ha emitido una orden de detención, según informan los medios de comunicación. El Fiscal General Federal del Tribunal Federal de Justicia ha obtenido esta orden, según informan ARD, Die Zeit y Süddeutsche Zeitung. La sospecha recae en un ciudadano ucraniano, whose last known location was in Poland. La orden de detención europea se solicitó en junio, pero el hombre ha desaparecido desde entonces, lo que dificulta su detención por las autoridades polacas. La Oficina del Fiscal Federal no estaba disponible para hacer comentarios.

Daños en los gasoductos Nord Stream por explosivos

El 26 de septiembre de 2022, los dos gasoductos, Nord Stream 1 y 2, sufrieron daños y perturbaciones por múltiples explosiones cerca de la isla danesa de Bornholm. Poco después, se descubrieron cuatro fugas en tres de los cuatro gasoductos. Nord Stream 1 estaba transportando gas natural ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 aún no estaba operativo debido a la invasión rusa de Ucrania y los posteriores conflictos políticos.

Se iniciaron investigaciones en Alemania, Dinamarca y Suecia después de las explosiones, con las investigaciones alemanas lideradas por la Policía Federal y la Oficina Federal de Policía Criminal en nombre del Fiscal General Federal. Dinamarca y Suecia han discontinuado sus investigaciones.

Según la investigación de los tres medios de comunicación, los investigadores alemanes creen que el hombre ucraniano fue uno de los buzos que colocaron explosivos en los gasoductos Nord Stream. En una llamada telefónica con los medios de comunicación, el hombre expresó su sorpresa ante la acusación y negó su participación en el ataque. Dos ciudadanos ucranianos más, incluido un mujer, también están bajo sospecha. Podrían haber sido los buzos que adjuntaron los explosivos a los gasoductos, pero aún no se han emitido órdenes de detención contra ellos.

Las investigaciones anteriores se centraron en un velero, el "Andromeda", donde se encontraron explosivos en julio de 2022. Se sospechaba que el velero podría haber sido utilizado para transportar explosivos para el sabotaje. La última información también se basa en "sugerencias de un servicio de inteligencia extranjero".

El sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico ocurrió cerca de la isla danesa de Bornholm el 26 de septiembre de 2022. Las investigaciones sobre las explosiones que dañaron Nord Stream 1 y perturb

Lea también: