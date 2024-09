Los inversores significativos están descargando acciones en la plataforma de Trump Truth Social.

Personas asociadas con el reality show de Donald Trump "The Apprentice", quelauncharon conjuntamente su empresa de medios, han vendido rápidamente varios millones de acciones. Según fuentes noticiosas, Andy Litinsky y Wes Moss, al frente de United Atlantic Ventures, vendieron más de 7.5 millones de acciones de Trump Media & Technology Group en una semana. El acuerdo de bloqueo, que impedía la venta de acciones durante seis meses, había caducado. Esta venta se estima en aproximadamente $88 millones.

La venta repentina no es inesperada considerando la disputa legal en curso entre Litinsky, Moss y Trump Media. La demanda afirma que tomaron una serie de decisiones imprudentes y derrochadoras que resultaron en pérdidas significativas. La demanda menciona que "Moss y Litinsky han fracasado miserablemente en todos los aspectos" y solicita al tribunal que les ordene recuperar sus acciones. Anteriormente, Litinsky y Moss habían presentado una demanda contra Trump, alegando su intención de reducir su participación en la nueva empresa.

Trump: "No necesito el dinero"

Antes de la venta de Litinsky y Moss, había rumores de que Trump mismo vendría acciones. Sin embargo, estas preocupaciones parecen infundadas - la semana pasada, Trump dijo a los medios: "La gente cree que voy a liquidar mi stock. Quiero decir, vale cantidades astronómicas. Pero no estoy vendiendo mi stock. No lo venderé. No necesito el dinero". La incertidumbre sobre si Trump, como accionista principal, podría retirarse de la empresa y afectar aún más las acciones ha persistido durante semanas.

Según las últimas cifras, Trump posee 114.75 millones de acciones de Trump Media. Esta tenencia valía $6.2 mil millones a mediados de mayo. Sin embargo, las acciones han experimentado una fuerte caída en los últimos meses y alcanzaron un mínimo histórico esta semana.

Después del precio de cierre del jueves de $13.98, la participación de Trump vale aproximadamente $1.6 mil millones. El anuncio de la venta de acciones provocó una caída de aproximadamente el 1% en la negociación después de horas.

Dado los litigios legales en curso, no es sorprendente que Litinsky y Moss hayan decidido vender sus acciones en Trump Media & Technology Group. Trump ha declarado públicamente que no tiene intención de vender sus acciones, a pesar de los rumores en contrario.

