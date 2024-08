Los inversores estadounidenses están perdiendo el ánimo

Inicialmente, parecía que las acciones estadounidenses estaban continuando su recuperación en Wall Street. Sin embargo, los operadores se pusieron nerviosos más tarde y los índices estadounidenses cerraron cerca de sus mínimos diarios. Las preocupaciones sobre un posible ataque iraní en el Medio Oriente impulsaron los precios del petróleo.

Wall Street comenzó con ganancias pero terminó más débil. El Promedio Industrial Dow Jones cerró 0.6% a la baja en 38,763 puntos el miércoles. El Nasdaq, pesado en tecnología, cayó alrededor de 1% a 16,195. El S&P 500, de amplia base, perdió 0.8% a 5,199. Antes, los índices habían ganado entre 1% y 2%.

Esto se debió a ganancias temporales en grandes empresas de tecnología que habían estado luchando recientemente. Las acciones de Microsoft, que habían subido hasta 2.6%, terminaron 0.3% a la baja. Las acciones de Amazon, que habían subido hasta 3.5%, lograron una pequeña ganancia del 0.5%. Nvidia se volvió negativa y perdió más del 5% después de haber ganado antes 4.4%. Michael Landsberg, chief investment officer de Landsberg Bennett en Florida, dijo que la volatilidad aumentada en el sector es probable que persista. "Many investors have big gains in tech stocks, so they're focused on managing risk," dijo. Las preocupaciones de que las acciones de tecnología han subido demasiado rápido este año, junto con los miedos de recesión, fueron factores importantes en la reciente venta en los mercados globales.

Miedos del Medio Oriente impulsan el precio del petróleo

El VIX, el "indicador del miedo" para las acciones estadounidenses, se mantuvo relativamente estable en 27.85 puntos. Había saltado a un máximo de cuatro años de 65.73 puntos el lunes. Un "calmante" fue administrado a los inversores globales por el subgobernador del banco central japonés, dijo el estratega Jürgen Molnar de RoboMarkets. Shinichi Uchida dijo que el banco central japonés planea evitar tasas de interés más altas en medio de la reciente volatilidad del mercado. Esto debilitó al yen japonés, lo que hizo que el dólar subiera casi 2% a 146.82 yenes. El índice Nikkei, que había tenido su mayor caída desde el Lunes Negro de 1987 el lunes, ganó más del 1%.

Ahora, todas las miradas están puestas en los próximos discursos de los representantes de la Fed y los datos económicos para obtener más claridad sobre el panorama a corto y mediano plazo para los mercados y la economía estadounidense, dijo el analista Pierre Veyret de ActivTrades. Mientras tanto, los mercados de petróleo continuaron al alza. El Brent del Mar del Norte y el crudo WTI de EE. UU. Cada uno subió alrededor del 2.5% a $78.32 y $75.19 por barril, respectivamente. El Medio Oriente se prepara para una posible nueva oleada de ataques por parte de Irán y sus aliados después del asesinato de miembros de alto rango de los grupos militantes Hamas y Hezbollah la semana pasada. "Cualquier escalada del conflicto en el Medio Oriente podría aumentar el riesgo de interrupciones en el suministro de la región", dijo Daniel Hynes, analista del Grupo Bancario Australia y Nueva Zelanda.

Especialista en ciberseguridad en demanda

Las acciones de Fortinet, un especialista en ciberseguridad de EE. UU. Y rival de CrowdStrike, fueron bien recibidas entre las acciones individuales. Las acciones de la compañía subieron más del 25%. Fortinet elevó su previsión de ingresos anuales debido al aumento del gasto de las empresas en la protección de la ciberseguridad.

Airbnb se vio atrapado bajo las ruedas. Las acciones del intermediario de habitaciones cayeron casi un 14 por ciento. La disminución del entusiasmo de los clientes por viajar, especialmente en EE. UU., Preocupó a la empresa en el segundo trimestre.

Para obtener más información sobre el día de hoy en el mercado, haga clic aquí.

La incertidumbre económica causada por las tensiones en el Medio Oriente impulsó los precios del petróleo. A pesar de los iniciales

Lea también: