- Los inusuales bienes de lujo de las estrellas

El campamento de jungla de verano está listo para comenzar: "Soy una estrella - La gran final de las leyendas de la jungla" se estrenará el 15 de agosto en RTL+ (también disponible en RTL a partir del 16 de agosto). Esta temporada de lujo, con 13 ex concursantes, se grabó sin votación en vivo del público, lo que cambiará la dinámica del campamento y las pruebas de la jungla.

Según RTL.de, no hay reglas fijas que se apliquen normalmente en el campamento. Sin embargo, hay una regla que se ha impuesto en la jungla de las leyendas: los famosos podrían llevar dos artículos de lujo con ellos a Sudáfrica. Los famosos se centran en cosméticos - un campista parece estar satisfecho con sus elecciones.

Cuidado y Comodidad son Prioridad

Según RTL.de, la estrella de la realidad Gigi Birofio (25) comienza con un spray bronceador y cera para el cabello, que podría ser uno de los artículos de lujo más extraños en Sudáfrica. De manera similar, el actor David Ortega (38) con raíces españolas lleva una bandera alemana y una española. La DJane Giulia Siegel (49) viaja con bronceador y talco para bebés. La ex concursante de "Bachelor" Georgina Fleur (34) no puede vivir sin su sérum para pestañas y labial rojo, y la reina de la realidad Kader Loth (51) no renuncia al maquillaje con su delineador y corrector.

La ex concursante de "GNTM" Sarah Knappik (37), el presentador Mola Adebisi (51) y la expatriada de Mallorca Daniela Büchner (46) parecen haber aprendido de su primer viaje a la jungla, centrándose en el cuidado y el silencio con almohadas y tapones para los oídos. La veterana de los programas de citas Elena Miras (32) también quiere comodidad con una almohada y será vista con un osito de su hija. El ex actor de "GZSZ" Eric Stehfest (35) tiene una almohada de su hija y un collar en forma de corazón de su esposa como recordatorios de casa.

La ex concursante de "Big Brother" Hanka Rackwitz (55) confía en el delineador y una almohada. El ex futbolista Thorsten Legat (55) está satisfecho con un bálsamo labial para sus labios sensibles, y el actor Winfried Glatzeder (79) incluso renuncia a un artículo de lujo en su "camino de autodescubrimiento".

No estoy seguro de si las nuevas reglas afectarán al campista que llevó un osito como artículo de confort. A pesar de la ausencia de votación en vivo del público, es incierto cómo los artículos de lujo de los famosos afectarán la dinámica del campamento.

