- Los intermediarios piden un acuerdo en Gaza - Estados Unidos advierte a Irán

A la luz de los crecientes temores sobre un conflicto regional en Oriente Medio, los mediadores han instado a Israel e Hamas, el grupo islamista, a alcanzar un acuerdo sobre un alto el fuego en el conflicto de Gaza con un lenguaje urgente. Ambos lados han sido instados a reanudar las negociaciones el 15 de agosto en Doha o El Cairo para "cerrar todas las brechas restantes y comenzar a implementar el acuerdo sin más demora", según un comunicado conjunto firmado por el Emir de Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, el Presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el Presidente de EE. UU., Joe Biden.

Este comunicado llega en un momento crítico, ya que Irán y sus aliados como Hamas han amenazado con represalias contra Israel tras el asesinato de dos líderes principales de Hamas y un destacado miembro de la milicia chiita libanesa Hezbolá. EE. UU., aliado clave de Israel, ha advertido a Irán que su nuevo gobierno y economía podrían enfrentar un golpe devastador si se lanza un gran ataque contra Israel, informó el Wall Street Journal citando a un funcionario estadounidense. La advertencia se transmitió tanto directamente como a través de intermediarios.

Informe: EE. UU. advierte a Irán

"EE. UU. ha dejado claro a Irán que el riesgo de una mayor escalada en caso de un ataque de represalia significativo contra Israel es extremadamente alto", dijo el comunicado, sin proporcionar detalles. El gabinete de seguridad de Israel se reunió en Tel Aviv el jueves por la noche para discutir la situación tensa. "No hay ninguna base legítima para que Irán lance un ataque militar contra Israel, que continúa amenazando", dijo un funcionario estadounidense senior en Washington. EE. UU. está preparado para todas las contingencias.

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, tranquilizó a su homólogo israelí Joav Galant por teléfono sobre el apoyo de EE. UU. y mencionó el despliegue de fuerzas militares adicionales en la región, incluyendo aviones de combate F-22 Raptor. Estos son solo algunas de las medidas para disuadir, defender a Israel y proteger a las fuerzas estadounidenses en la región, escribió Austin en la plataforma X después de la llamada. También enfatizó la importancia de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza que conduzca a la liberación de los rehenes.

Funcionario estadounidense sobre el acuerdo de Gaza: No hay tiempo que perder

Aunque el comunicado de los mediadores no se relaciona directamente con Irán y sus amenazas, un funcionario estadounidense dijo que si Irán ataca, no habrá perspectivas de un alto el fuego en Gaza, ya que otros asuntos tendrían prioridad. El acuerdo no estará listo para firmar el próximo jueves, dijo el funcionario. "Queda mucho por hacer. Pero creemos que lo que queda aquí se puede superar y realmente no tenemos tiempo que perder".

Es hora de proporcionar alivio inmediato a la población sufrida en Gaza y a los rehenes y sus familias, dice el comunicado de los mediadores. Durante muchos meses, hemos trabajado incansablemente para forjar un marco de acuerdo que ahora está sobre la mesa y solo requiere aclarar los detalles de su implementación, continúa el comunicado. No hay más tiempo que perder y no hay más excusas para más retrasos. Estamos listos, si es necesario, para proponer una sugerencia final de puente que resuelva las preguntas restantes de implementación de una manera que cumpla con las expectativas de todas las partes.

Israel enviará una delegación a las conversaciones de Gaza

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció después de la publicación del comunicado que Israel enviará una delegación, según la propuesta de EE. UU. y los mediadores, el 15 de agosto a un lugar aún por determinar para finalizar los detalles de la implementación del marco de acuerdo. El foro de familiares de los rehenes agradeció a los tres mediadores y, según el "Times of Israel", instó a Netanyahu y su gobierno a mostrar liderazgo y concluir un acuerdo para el regreso de todos los rehenes. Hamas sigue reteniendo a 115 rehenes en Gaza, pero muchos pueden ya no estar vivos.

El ministro de Defensa de Israel advierte a Líbano

Previamente, el ministro de Defensa de Israel, Galant, emitió un mensaje inusual directamente al pueblo del país vecino del norte, Líbano, ante el conflicto con Hezbolá, vinculado a Irán. "Si Hezbolá continúa su agresión, Israel luchará contra ella con todas sus fuerzas", advirtió Galant en árabe en la plataforma X. Israel busca la paz, la prosperidad y la estabilidad en ambos lados de la frontera norte. Por lo tanto, no permitiremos que Hezbolá destabilice la frontera y la región", explicó el ministro y citó, según su oficina, un proverbio árabe: "Quien juega con fuego, se quemará".

El jefe de la diplomacia de la UE condena la acción de Israel contra los diplomáticos

Mientras tanto, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, criticó enérgicamente la acción de Israel contra ocho representantes noruegos. Que el gobierno israelí haya revocado su estatus diplomático contradice los acuerdos alcanzados con Oslo para resolver el conflicto de Oriente Medio y perturba las relaciones y la cooperación con la Autoridad Palestina, dijo Borrell en Bruselas. Condenó esta decisión infundada en los términos más duros. Esta posición se transmitió al gobierno israelí a través del jefe de la delegación de la UE en Tel Aviv.

"Esto no es un asunto bilateral entre Israel y Noruega, sino uno de interés para todos los que abogan por la paz y la estabilidad en Oriente Medio", declaró. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había anunciado anteriormente que el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, había informado a Noruega que revocaba el estatus diplomático de los representantes noruegos en Israel responsables de los territorios palestinos. La razón dada fue "una serie de pasos antiisraelíes y unilaterales por parte del gobierno noruego". En mayo, Noruega, junto con España e Irlanda, decidió reconocer un estado palestino.

