Los intercambios de prisioneros están en aumento después de la ofensiva de Kursk.

Traducción:

Recientes intercambios frecuentes de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia podrían estar relacionados con la ofensiva ucraniana en Kursk, que comenzó el 6 de agosto. Desde entonces, ha habido tres incidentes que han resultado en un total de 267 prisioneros intercambiados de ambos lados, según un análisis realizado por el think tank Instituto para el Estudio (ISW). En contraste, entre el 1 de enero y el 6 de agosto, el intercambio de prisioneros solo ocurrió tres veces, con más de 400 ucranianos y rusos intercambiados en total. Las autoridades ucranianas afirman que la incursión en Kursk ha mejorado el poder negociador de Ucrania en el intercambio de prisioneros de guerra con Rusia, después de la consistente negativa del Kremlin a negociar sobre un intercambio de prisioneros antes de esto.

10:16 Reino Unido: los rusos continúan fortaleciendo sus posiciones en el Frente OrientalEl Ministerio de Defensa del Reino Unido informes que las tropas rusas están haciendo progresos graduales en el Frente Oriental de Ucrania, cerca de Wuhledar y al sureste del centro logístico Pokrovsk. Sin embargo, no se ha registrado un progreso significativo hacia Pokrovsk en la última semana.

09:46 Ucrania experimenta ataques con drones y misilesLa fuerza aérea de Ucrania alega que fue atacada por Rusia con 14 drones durante la noche. Diez de ellos fueron derribados por la defensa aérea, y se interceptó un misil guiado adicional. Además, se informes que Rusia disparó dos misiles balísticos. La fuerza aérea no proporcionó información sobre el destino de estos misiles ni sobre las posibles bajas o daños. Las autoridades de la región de Járkov informaron incendios y daños a varios edificios en la ciudad de Járkov como resultado del bombardeo ruso.

09:10 Preocupaciones sobre sistemas de pago por reconocimiento facial en las estaciones de metro rusasLa expansión de un sistema de pago por reconocimiento facial en las estaciones de metro rusas ha generado preocupaciones entre los activistas de derechos humanos. Radio Free Europe/Radio Liberty informes que el método de pago llamado "Face Pay", disponible en Moscú durante tres años, ahora se está introduciendo como una opción en seis ciudades más, incluidas Kazan, con los pasajeros能够 registrarse para el sistema desde el mes pasado. Para pagar, deben mirar directamente a una cámara en el torniquete, según informes de los medios rusos. También se planea ofrecer el método para todas las estaciones de metro de Rusia el próximo año. El informe de la red de radio señala que las cámaras de vigilancia instaladas en las calles de Moscú se han utilizado para detener a individuos sospechosos de participar en protestas críticas con el gobierno, así como a periodistas que informaron sobre ellas. El abogado Andrei Fedorkov, que trabaja con la organización de derechos humanos Memorial prohibida para apoyar a los presos políticos, está preocupado por los "significativos" riesgos asociados con el sistema de pago, creyendo que podría convertirse en otra herramienta para la vigilancia y el control de los ciudadanos.

08:02 Defensa aérea rusa intercepta drones sobre diversas regionesEl Ministerio de Defensa de Rusia informes que la defensa aérea interceptó 29 drones lanzados desde Ucrania durante la noche, la mayoría de ellos sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania.

07:31 Stegner defiende su participación en una protesta contra las armasEl experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, defiende su participación planeada en una manifestación en la que también hablarán figuras como Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda. Él enfatiza que no se unirá a nadie en el escenario y expresará sus puntos de vista como socialdemócrata. Acknowledges that there will be other speakers whose views he does not share, and various calls whose content he does not endorse. "As long as fascists, anti-Semites, and racists are excluded, I can tolerate diverse opinions." La "manifestación por la paz a nivel nacional" del 3 de octubre en Berlín fue convocada por una iniciativa llamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". La iniciativa exige negociaciones para la cesación inmediata de las guerras en Ucrania y Gaza, y no hay entregas de armas a Ucrania, Israel ni a ningún otro lugar. También critica el aumento militar del gobierno federal liderado por el SPD. La crítica a la demo vino del portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, quien dijo: "El hecho de que Rusia y Hamas no sean condenados en absoluto como agresores es una vergüenza". La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann comentó sobre la participación planeada de Stegner, "Esto realmente perjudica a su partido y al gobierno".

07:03 Kharkiv bajo constante bombardeoLas autoridades ucranianas informan que Kharkiv fue bombardeada de nuevo por el ejército ruso durante la noche. El gobernador de la región informes que un edificio en el campus de un hospital resultó dañado y se declaró un incendio en una institución educativa después de ser alcanzada por un lanzacohetes. Afortunadamente, no se informes de heridos. Kharkiv es bombardeada con frecuencia y está ubicada a solo unos 30 kilómetros de la frontera rusa.

06:29 Evaluaciones del impacto de la contraofensiva ucraniana en KurskEl Instituto para el Estudio de la Guerra informes que la contraofensiva ucraniana ha mantenido a un número creciente de personal ruso, lo que ha obligado a la dirección militar rusa a redeplegar unidades de Ucrania a la región de Kursk y desplegar tropas recién formadas de Rusia en Kursk en lugar de en el frente de Ucrania. Al comienzo de la ofensiva a principios de agosto, había 11,000 soldados rusos estacionados en la región de Kursk, pero los ucranianos ahora estiman que hay entre 30,000 y 45,000 soldados presentes.

Ucrania actualmente está fabricando proyectiles de artillería de 155 mm, según lo confirmado por un funcionario ucraniano al "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, exministro de Industrias Estratégicas y ahora asesor del presidente Volodymyr Zelensky, afirmó que la producción bajo su liderazgo se ha duplicado y se espera que se triplique antes del final del año.

03:04 Asistente de Biden: el presidente continuará enfocado en Ucrania

13:43 Informe: Políticos Británicos Abogan por el Uso de Misiles de Largo Alcance de Ucrania en Rusia

Cinco exministros de Defensa británicos y el exprimer ministro Boris Johnson están abogando, según el Sunday Times, por que el líder laborista Keir Starmer apruebe el uso de misiles de largo alcance de Ucrania en suelo ruso, sin el apoyo de EE. UU. Según el informe, advirtieron al actual primer ministro que cualquier retraso adicional solo fortalecería al presidente Putin.

00:52 Jefe de Inteligencia: Corea del Norte es la Mayor Amenaza para Ucrania entre los Aliados de Rusia

El jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, declaró que Corea del Norte representa la mayor amenaza para Ucrania entre los aliados de Rusia. Hablando en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Budanov remarked that "Of all these allies of Russia, North Korea is our biggest issue." El apoyo militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo importantes suministros de municiones, afecta significativamente la intensidad de los combates, reconoció Budanov en respuesta a una pregunta sobre el apoyo de los aliados de Rusia como Irán y China. El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, había anunciado su intención de fortalecer las relaciones con Rusia durante sus conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, el viernes. Kyiv está monitoreando los envíos de armas de Corea del Norte a Moscú y está viendo su impacto en el campo de batalla. "Hay un enlace directo. Están enviando cantidades inmensas de artillería, lo que es preocupante", agregó Budanov. Leer más aquí.

23:21 Ucrania: Rusia Podría Enfrentar Dificultades de Reclutamiento para Medianos de 2025

Rusia podría enfrentar dificultades de reclutamiento para mediados de 2025, según Ucrania. Para el verano de 2025, el gobierno de Moscú podría enfrentar un problema, sugiere el jefe de inteligencia de Ucrania, Kyrylo Budanov, en Kyiv - "o declarar movilización o reducir de alguna manera la intensidad de los conflictos". Esta situación podría ser potencialmente crucial para Rusia. El gobierno de Moscú aún no ha emitido un comunicado al respecto.

22:20 Scholz: El Ataque Ruso a Ucrania es 'Irresponsable'

El canciller alemán Olaf Scholz ha condenado al presidente ruso Vladimir Putin por poner en riesgo el futuro de Rusia al atacar Ucrania. "La guerra es irresponsable, incluso desde la perspectiva de Rusia", dijo en un diálogo ciudadano como miembro del Bundestag de la SPD en Prenzlau, Brandenburg. Para sus ambiciones imperialistas, Putin está enviando masas de soldados rusos a enfrentar lesiones graves y muerte, y dañando las relaciones económicas de Rusia con numerosos países en todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes", concluyó Scholz. Alemania continuará apoyando militarmente a Ucrania para evitar que el país invadido colapse y para frustrar un flagrante incumplimiento de las reglas en Europa. "Putin está poniendo en riesgo el futuro de Rusia". Una resolución pacífica solo se puede lograr si Rusia reconoce que Ucrania no es un estado vasallo.

22:01 Resultados Mixtos en los Combates por Kursk

Las fuerzas ucranianas están experimentando ganancias territoriales mientras pierden terreno ante los contraataques rusos en su intento de avanzar en la región occidental rusa de Kursk. Según el canal militar pro-gubernamental Deep State, las unidades ucranianas han tomado tres asentamientos adicionales. Sin embargo, los contraataques rusos han obligado a las tropas ucranianas a retirarse alrededor del pueblo de Snagost. Se muestra un importante breach en las líneas de defensa ucranianas en un mapa publicado por Deep State. Estas afirmaciones aún deben ser corroboradas de manera independiente. A principios de agosto, las fuerzas ucranianas ingresaron a la región fronteriza rusa de Kursk, afirmando el control sobre aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados y alrededor de 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudcha. Los observadores sugieren ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso intentó expulsar a las tropas ucranianas por primera vez en serio.

20:57 Scholz: Pretende Juiciar a los Saboteadores del Gasoducto Nord Stream en Alemania

El canciller alemán Olaf Scholz considera la sabotaje de los gasoductos Nord Stream como un "acto terrorista". Quiere que los responsables sean juzgados en los tribunales alemanes. "He tomado una decisión", mencionó durante un diálogo ciudadano como diputado de la SPD en Prenzlau, Brandenburg. "Esta decisión es para instruir a todas las autoridades de seguridad y a la Oficina del Fiscal Federal para investigar incansablemente. No se ocultará nada", subrayó. "Nuestro objetivo es llevar a los responsables, si podemos atraparlos, a juicio en un tribunal alemán". Scholz también descartó como "una gran afirmación falsa" la afirmación de que el gobierno alemán había abandonado el gas natural ruso. Fue Rusia quien había cerrado la válvula de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, dijo. El aumento posterior de precios, los topes de precios y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania "más de 100 mil millones de euros". Las explosiones del gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia ya había dejado de suministrar a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, la Oficina del Fiscal Federal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en relación con el incidente de sabotaje.

20:24 G7 Critica el Suministro de Cohetes Iraníes a RusiaLos informes sobre Irán suministrando cohetes a Rusia han llevado a los pesos pesados económicos del G7 a condenar enérgicamente la entrega de armas. A pesar de las múltiples apelaciones internacionales para detener tales entregas, Teherán persists en armar a Moscú, aumentando la asistencia militar de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania, según un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el Representante Alto de la UE. Rusia está desplegando armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura crítica. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. afirmaron que Rusia había recibido misiles balísticos de Irán. Teherán ha negado estas acusaciones. El comunicado, emitido bajo la presidencia del G7 de Italia, dice: "Irán debe detener inmediatamente todo apoyo a la guerra injusta e ilegal de Rusia contra Ucrania y cesar la entrega de misiles balísticos, drones y tecnología relacionada, que representan una amenaza directa para el pueblo ucraniano y la seguridad internacional". El comunicado concluye: "Permanezcamos resueltos en hacer responsable a Irán por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que pone en peligro la seguridad global". Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto sanciones nuevas a Irán, y la UE está considerando penalidades más severas. Saber más aquí.

19:41 Putin Promueve el Concepto de Libertad de ExpresiónLos críticos encarcelados de Putin podrían encontrar esto divertido: el presidente ruso Vladimir Putin destaca la importancia de la libertad de expresión y la información. "En un momento en que el complejo proceso de multipolaridad está surgiendo, es particularmente importante proteger los principios de fiabilidad de la información", dice en un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países Brics en Moscú, con motivo del 120º aniversario de la agencia de noticias estatal TASS. "La verdadera libertad de expresión, que permite diferentes puntos de vista, permite la búsqueda de compromisos y soluciones comunes a los problemas del mundo", continúa Putin. Los medios de comunicación desempeñan un papel pivotal en la construcción de un orden mundial justo, suministrando a las personas "con una visión imparcial y no sesgada del mundo". Sin embargo, la libertad de expresión y los medios de comunicación no existen en el régimen autoritario de Rusia. Los medios de comunicación independientes han sido prohibidos y cerrados, y los críticos del gobierno son perseguidos por el sistema de justicia. TASS, la mayor agencia de noticias de Rusia y un órgano controlado por el gobierno, ha existido desde 1904, inicialmente bajo diferentes nombres y títulos.

19:20 Scholz Se Opone a la Entrega de Misiles de Crucero TaurusEl canciller Olaf Scholz ha prohibido la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones tomadas por los países aliados. Durante un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, volvió a reiterar su oposición a la entrega de misiles de crucero Taurus, que tienen un alcance desde Ucrania hasta Moscú (alrededor de 500 kilómetros), destacando que "constituye un riesgo de escalada masiva". "Dije que no a eso. Y eso naturalmente se aplica a otras armas con rangos similares", dice Scholz. "Ese sigue siendo el caso. (.) Inclusive si otros países toman decisiones diferentes" (ver también la entrada de las 17:24). El arma más poderosa que Alemania ha suministrado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

Puede revisar todos los desarrollos anteriores [aquí].

El conflicto ucraniano, específicamente los frecuentes intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia, podría verse influenciado por la ofensiva ucraniana en curso en Kursk. La negativa del ejército ruso a negociar un intercambio de prisioneros antes de la ofensiva ucraniana en Kursk había sido un problema consistente, pero desde entonces, la incursión de Ucrania en Kursk parece haber mejorado el poder negociador de Ucrania en el intercambio de prisioneros con Rusia.

Lea también: