Los inquilinos y los propietarios experimentarán procesos de instalación más simples para las instalaciones energéticas montadas en balcones.

Facilitando la instalación de paneles solares en terrazas para inquilinos y propietarios de edificios, el Bundesrat ha dado luz verde a los ajustes legislativos necesarios, que ya habían sido acordados por el Bundestag. Recently, there has been a significant increase in the number of small systems of solar energy on balconies.

Este cambio abarca reformas en la ley de alquiler y propiedad inmobiliaria. Los dispositivos portátiles de energía solar, anteriormente excluidos de la lista, ahora se consideran modificaciones estructurales, lo que permite a los inquilinos obtener la autorización legal para proceder con la instalación, siempre y cuando sus propietarios o dueños no tengan razones legítimas para negarse.

Además, la legislación revisada agiliza el proceso para reuniones de propietarios de apartamentos virtuales a través de videoconferencia. Si se aprueba por una mayoría de tres cuartas partes, las reuniones futuras podrán celebrarse completamente en línea, eliminando así el poder de veto de los propietarios individuales.

Los nuevos ajustes legislativos también incluyen el reconocimiento de las 'centrales eléctricas de balcones' como modificaciones estructurales, lo que permite a los inquilinos instalarlas con el consentimiento de su propietario. Esta expansión en las opciones de energía renovable en balcones podría llevar a la creación de numerosas 'centrales eléctricas de balcones' en el futuro.

