Hojas que se vuelven resbaladizas: Cuando llega el otoño y los árboles pierden sus hojas, puede ser un peligro en las aceras y carreteras, especialmente cuando se mezclan con humedad. Las hojas húmedas o mojadas se vuelven resbaladizas rápidamente y pueden causar accidentes. Para evitar incidentes, los propietarios y arrendatarios deben mantener las aceras adyacentes a sus propiedades libres de hojas. Negligenciar esta responsabilidad puede resultar en responsabilidades financieras si alguien resulta herido.

Bajo la obligación de cuidado, es responsabilidad de los propietarios de viviendas asegurarse de que la propiedad, las zonas de acceso y las aceras adyacentes sean transitables de manera segura. La Asociación Alemana de la Propiedad Inmobiliaria (IVD) establece las horas de deber de 7 a 20 de lunes a viernes y de 9 a 20 los fines de semana y festivos. En muchos contratos de alquiler, esta responsabilidad se transmite a los arrendatarios. Es esencial revisar los detalles del contrato.

El seguro de responsabilidad limita los costos

En caso de que alguien resbale en hojas mojadas y sufra lesiones debido a una limpieza inadecuada, pueden surgir demandas por daños, según Bianca Boss, vicepresidenta de la Asociación Alemana de Aseguradores (GDV). Los activos e ingresos de aquellos responsables de los daños están en riesgo hasta el límite de embargo. Para proteger sus finanzas, el seguro de responsabilidad civil privada resulta útil. Paga los daños o se defiende contra reclamaciones infundadas.

Incluso en propiedades desocupadas o sin construir, se aplica la obligación de cuidado, según la GDV. Los propietarios también deben mantener las aceras adyacentes limpias en tales ubicaciones. Por lo general, el seguro de responsabilidad civil privada no es suficiente para cubrir los daños. La GDV sugiere revisar las condiciones del seguro o comunicarse directamente con su proveedor de seguros para obtener una cobertura adecuada.

Deshacerse correctamente de las hojas de otoño

Aviso importante: Al barrer las hojas con una sopladora o aspiradora, tenga en cuenta las restricciones de ruido locales, según sugiere el Centro de Consumidores de Renania del Norte-Westfalia. En general, estos dispositivos ruidosos solo se pueden utilizar entre las 9 y las 13 y de 15 a 17 horas. Las comunidades pueden tener regulaciones más estrictas. Una alternativa amigable con el vecindario y respetuosa con el medio ambiente es usar un rastrillo, lo que preserva a pequeños animales e insectos.

Idealmente, las hojas barridas deben desecharse en un contenedor de compost o en un montón de compost en casa. Many communities offer special containers or bags for leaf collection during autumn. Burning leaves in your garden is discouraged; it's usually prohibited for individual property owners, and fines may apply.

Los arrendatarios, según muchos contratos de alquiler, comparten la responsabilidad de mantener las aceras adyacentes libres de hojas durante el otoño para garantizar la seguridad. Negligenciar esta responsabilidad puede resultar en responsabilidades financieras si alguien resulta herido. La limpieza inadecuada de las hojas que resulta en la lesión de alguien podría dar lugar a demandas por daños, que el seguro de responsabilidad civil privada puede no cubrir completamente.

