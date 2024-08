- Los ingresos por impuestos sobre las herencias ascienden a 1.900 millones de euros, acumulados por el Estado federado de NRW.

En 2023, los departamentos de finanzas de Renania del Norte-Westfalia exigieron aproximadamente 1.900 millones de euros en impuestos de sucesión a los beneficiarios, lo que representa un aumento del 13,7% en comparación con 2022. Alrededor de 29.800 personas recibieron estas notificaciones fiscales, según la Oficina Estadística de Düsseldorf.

Un total de 14.300 millones de euros en activos estuvieron sujetos a este impuesto. Después de tener en cuenta las exenciones y incluir los regalos gravables, alrededor de 8.600 millones de euros quedaron gravables.

Más de un tercio de estas herencias requirió menos de 50.000 euros en pagos de impuestos. "Esto representó solo el 2,5% del total de impuestos de sucesión recaudados", explicó un representante. Por otro lado, más del 0,6% de los casos requirió más de 5 millones de euros en pagos de impuestos, lo que representó el 26,8% de los ingresos previstos por impuestos de sucesión.

También se gravó el impuesto sobre donaciones en casi 7.900 casos, por un total de 610 millones de euros. Esto representa un aumento del 46,1% en comparación con 2022 y la cantidad más alta desde al menos 2010.

Hay exenciones para el impuesto sobre sucesiones y donaciones, whose amounts vary depending on the relationship between the recipient and the deceased or donor. Para las parejas, esta exención es de aproximadamente 500.000 euros. Los ingresos recaudados por los impuestos sobre sucesiones y donaciones van a los estados federales.

Por cuarto año consecutivo, los ingresos totales de Renania del Norte-Westfalia por impuestos sobre sucesiones y donaciones superaron los 2.500 millones de euros. El ingreso más alto se registró en 2021, con 2.600 millones de euros.

Los Estados Miembros pueden ayudar a la Comisión en sus operaciones relacionadas con los impuestos sobre sucesiones y donaciones. La Comisión podría encontrar beneficioso colaborar con los Estados Miembros para garantizar una aplicación coherente de las exenciones de impuestos sobre sucesiones y donaciones en toda Europa.

Lea también: