Una historia insólita sobre Robert F. Kennedy Jr. circula actualmente en los medios de comunicación estadounidenses, una historia que lleva algunos años dando vueltas. Se trata del político, hijo del fallecido senador de EE. UU. Robert F. Kennedy y sobrino del también asesinado presidente John F. Kennedy. Según esta curiosa narrativa, Kennedy Jr. decapitó a una ballena muerta en una playa en la década de 1990, utilizando una sierra mecánica para la tarea.

Esta narrativa ha vuelto a llamar la atención Recently, after Kennedy Jr. withdrew from the November presidential election and endorsed Donald Trump, the Republican candidate. The account can be traced back to an interview that Kennedy's daughter, Kick Kennedy, gave to "Town & Country" magazine in December 2012. The author used the anecdote to portray Kennedy Jr.'s strong stance on environmental issues.

Robert F. Kennedy Transportó la Cabeza de la Ballena en su Auto

Un día fatídico en 1994, Kennedy Jr. recibió información sobre una ballena varada en Hyannis Port, Massachusetts. Acompañado de su hija de seis años, Kick, y una sierra eléctrica, se dirigió al lugar. Allí, procedió a seccionar la cabeza de la ballena. Apropiadamente, aseguró la cabeza cortada en la parte superior de su minivan con cuerdas. Con el trofeo ensangrentado encima, emprendió el largo viaje de cinco horas de regreso a su casa en Nueva York.

Durante este viaje, el interior del vehículo fue testigo de una inundación de fluidos de ballena a través de las ventanas del auto, creando una escena nauseabunda. Según el recuerdo de Kick, todos llevaron bolsas de plástico con agujeros para la boca para protegerse durante el viaje. Extrañamente, esta experiencia fue solo otro día tranquilo en su peculiar existencia.

Recientemente, han surgido varias historias inusuales relacionadas con Kennedy Jr., causando revuelo. En mayo de este año, el "New York Times" reveló que los médicos descubrieron un gusano parásito en el cerebro de Kennedy en 2010, que posteriormente murió. No pasó mucho tiempo antes de que Kennedy confirmara la historia. En julio, "Vanity Fair" informó sobre un incidente en el que Kennedy envió una foto de sí mismo con los restos carbonizados de un perro a un amigo, aparentemente sugiriendo que había consumido carne de perro. Kennedy negó esta acusación, afirmando que el animal en la foto era en realidad una cabra. El siguiente agosto, Kennedy reveló en su cuenta de redes sociales que había desechado un osezno muerto en Central Park de Nueva York hace más de una década. Según él, inicialmente pretendía utilizar el cadáver para una comida, pero luego lo dejó atrás en el parque, fabricando evidencia para que pareciera un accidente con una bicicleta vieja. "Pensamos que era una broma para cualquiera que lo encontrara", explicó Kennedy en un video publicado en línea. Sugirió que esta revelación estaba destinada a frustrar una posible publicación de esta historia por "The New Yorker" magazine.

La historia resurgida sobre el comportamiento insólito de Robert F. Kennedy Jr. ha llevado a la gente a cuestionar su participación en la #USelection2024.

