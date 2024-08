- Los individuos frescos no se unen durante la temporada para su despedida.

La partida de Manuel Neuer de la selección alemana de fútbol no afecta su posición en el Bayern Munich. Con 38 años, el capitán del equipo tiene un contrato con los campeones alemanes que expirará en el verano de 2025. "No entro en la nueva temporada con la mentalidad de decir adiós después", compartió Neuer en una charla con "Kicker".

"Si tenemos una campaña exitosa con el nuevo equipo técnico y una oleada de energía fresca, también es divertido para mí", aclaró Neuer. Comienza la nueva temporada de la Bundesliga con el Bayern y el nuevo entrenador Vincent Kompany fuera contra el VfL Wolfsburg el domingo.

"Y si la diversión está allí, entonces estoy seguro de que continuaré más allá del próximo verano", mencionó Neuer sobre el futuro de su carrera. Sin embargo, deja espacio para la incertidumbre en el fútbol, diciendo: "nunca se sabe lo que puede suceder".

Sin prisa para discutir el contrato con los dirigentes del Bayern

Neuer no muestra prisa para hablar de contrato con los ejecutivos del Bayern. "Estoy en contacto regular con el entrenador, Christoph Freund, y Max Eberl", comentó Neuer sobre el entrenador Kompany, el director deportivo Freund y el director deportivo Eberl. "Me siento bien ahora y creo que todos están contentos conmigo. El momento de abordar los problemas futuros aún está lejos. Pero el momento llegará eventualmente".

Neuer no sabe si el portero Alex Nübel (27), cedido del Bayern al VfB Stuttgart, podría afectar sus perspectivas futuras: "No creo que la continuación de mi carrera dependa de Alexander Nübel".

En cambio, Neuer enfatiza: "Tengo una gran relación con Alex y me alegré de verlo en la selección nacional. Pasamos un buen rato entrenando juntos. No hay obstáculo entre nosotros". Nübel fue incluido en la lista provisional de la UEFA Euro de Alemania durante el entrenamiento previo. No llegó al torneo, con Neuer aún como la primera opción. El miércoles, el ganador de la Copa del Mundo de 2014 anunció el final de su carrera en la DFB después de 15 años y 124 apariciones internacionales.

