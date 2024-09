Los individuos están expresando irritación hacia la Generación Z que captura imágenes de carros de equipaje del aeropuerto.

El estilo "de bandeja de aeropuerto" ha ganado popularidad en TikTok, Instagram y Pinterest, con individuos compartiendo meticulosamente arregladas fotografías de sus gafas de sol, zapatos, artículos personales y materiales de lectura dentro de los obligatorios contenedores de polipropileno.

No se debe esperar encontrar bolsas de plástico arrugadas llenas de pasta de dientes y Pepto-Bismol. En cambio, esta tendencia representa un viaje aspiracional, donde una cámara de película de 35 mm descansa entre un par de zapatos vintage y una primera edición de "En el camino".

Esta tendencia es una continuación del fenómeno de exhibir tus pertenencias para consumo público, que va desde las estanterías y mesitas de noche hasta el interior de nuestros refrigeradores (sí, el "frigoríficoscaping" incluye el arreglo de flores y marcos de fotos junto a tu mantequilla y huevos).

Sin embargo, esta tendencia ha provocado controversia, especialmente en la fila de seguridad del aeropuerto, que es inherentemente un lugar donde se desea evitar retrasos.

Artículos han criticado la tendencia, como The New York Post que la ha etiquetado como un "fastidio liderado por influencers" que entorpece las filas de la TSA del país, y el periódico Metro del Reino Unido lo ha descrito como una "tendencia estresante" que podría hacerte la persona más odiada en el aeropuerto.

Los comentarios en el video de TikTok de Shop Pursue que muestra a jóvenes mujeres preparando un "viaje de chicas" al organizar sus Adidas Gazelles y bolsos Louis Vuitton en un banco van desde "las personas detrás de ti deben haber estado molestas esperando" hasta "te habrían taser en JFK por eso".

Sin embargo, no todo puede ser lo que parece en línea.

En un video de TikTok con 82,000 me gusta, la influencer neoyorquina Chelsea as of Late proporciona una guía paso a paso para seguir la tendencia sin causar un fastidio.

Según ella, la clave es hacerlo después de la seguridad: encuentra un área aislada y "si tienes tiempo, establece algunas bandejas diferentes, ¿por qué no?"

Sin embargo, es importante recordar que estas zonas están destinadas a los viajeros que las necesitan para el reempacado necesario o para un descanso más urgente.

Además, los investigadores descubrieron en 2018 que las bandejas del aeropuerto albergan más gérmenes que los accesorios del baño. Aunque el desinfectante para manos no es visible con frecuencia en estas fotos y videos de bandejas del aeropuerto, debería ser una consideración necesaria en el proceso de después del cuidado.

Esta tendencia fashion ha llamado la atención a nivel mundial de los equipos de marketing, con marcas como Anthropologie y Faber participando en el estilo.

La marca de soluciones de almacenamiento Stackers le informó a CNN: "Esta tendencia se adapta perfectamente a nuestra estética y productos viajeros".

Muchos arreglos visualmente atractivos no implican un viaje al aeropuerto en absoluto.

Uno de los videos de TikTok más populares bajo el hashtag "airportaesthetic", con 1.8 millones de vistas, presenta a la creadora de contenido de Chicago Piper Taich.

Ella explica que su bandeja de seguridad del aeropuerto fue comprada en Amazon y su pase de abordar fue alterado con Photoshop.

"Si te preguntas cuál es el punto de esto, el punto es que es divertido y que es una forma de arte", dice. "Es una forma realmente divertida de expresar mi amor por la moda, el trueque y la dirección artística".

La prevalencia de las redes sociales y el software fácil de usar para filmar y editar ha permitido a las personas producir obras maestras hechas en casa como nunca antes, desde actuaciones de baile hasta sketches de comedia y tutoriales de maquillaje.

Sin embargo, por el lado negativo, el interminable flujo de instantáneas de color de rosa de las vidas de los demás está teniendo un impacto significativo en la salud mental, especialmente entre los más jóvenes.

En cuanto al estilo de la bandeja del aeropuerto, aunque algunos puedan encontrar la idea de que la Gen Z frene la fila irritante para su introspección personal, la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. está tranquila ante el riesgo.

Afirmaron: "La TSA recently se ha enterado de esta tendencia. Always and well as long as the staged glamour shots do not cause delays or disrupt other passengers in the checkpoint, there are no issues".

Durante su vuelo, algunos viajeros tecnológicamente avanzados podrían considerar un descanso de la pantalla de "mirar por la ventana", y una vez que lleguen a su destino, siempre pueden apartar su teléfono y salir a nadar o a caminar - la vida debe vivirse antes de ser documentada.

Esta tendencia de organizar pertenencias en bandejas de aeropuerto no se limita a los aeropuertos, ya que algunos creadores, como Piper Taich, recrean el estilo en casa. Sea cual sea la razón, ya sea por la prevalencia de las redes sociales o como una forma de expresión personal, ha llamado la atención y ha sido objeto de participación a gran escala.

A pesar de las controversias que rodean el estilo de la bandeja del aeropuerto, que causa frustraciones para los pasajeros en las filas, la TSA no tiene problema con él siempre y cuando no cause retrasos o perturbe a otros pasajeros durante el proceso de control de seguridad.

Lea también: