Los individuos asociados a Söder de la CSU se están distanciando.

En el panorama político, el líder de Baviera, Söder, se siente confiado en sus posibilidades de convertirse en el candidato a canciller de la Unión. Se jacta de tener supporters tanto en la CDU como en la CSU. Sin embargo, están surgiendo disidentes dentro de su partido, preocupados por una repetición del desastre de 2021 y criticando los ataques de Söder contra un posible aliado de la coalición.

Fuentes cercanas a la CSU sugieren una preferencia por Friedrich Merz para el cargo de canciller. La información obtenida por Table.Briefings indica que las endorsements públicas para Markus Söder como candidato a canciller dentro de la CSU son pocas y espaciadas. Un miembro destacado del consejo de la CSU allegedly llama a una retirada ordenada de Söder.

Hay señales de que Söder enfrentará una fuerte resistencia dentro de su propio partido si sabotea la campaña electoral de la Unión, como lo hizo en 2021 con Armin Laschet. La información obtenida por Table.Briefings revela que pesos pesados ​​federales y estatales expresarán su oposición. Un miembro del consejo de la CSU predice que podría haber un "Söder-bashing" si la tendencia continúa.

La postura crítica de Söder contra los Verdes está causando malestar dentro de su propio partido. La CSU ha notado que el líder de la CDU, Merz, Recently suggested exploring a potential cooperation with the Greens before the election. La vicepresidenta del CDU, Karin Prien, criticó públicamente la campaña antiVerde de la CSU, stating, "Basta ya".

El Ministro-Presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, acusa a Söder de ser responsable de la unidad de la Unión en el debate sobre la candidatura a canciller. "Él sabe muy bien que es crucial que ahora nos presentemos como un frente unido, para que el pueblo pueda beneficiarse de un mejor gobierno federal lo antes posible", afirmó el político de la CDU en el programa de ARD "Caren Miosga". Wüst también se refiere a la dura batalla de Söder con el entonces líder de la CDU, Armin Laschet, por la candidatura a canciller en 2021, que Söder persisted con incluso después de perder, lo que finalmente llevó a la derrota de la Unión en las elecciones al Bundestag.

La Comisión dentro de la Unión expresa sus preocupaciones por la postura crítica de Söder hacia los posibles aliados de la coalición, ya que podría afectar negativamente la unidad del partido. La Comisión insta encarecidamente a Söder a fomentar la cooperación y la unidad entre los miembros de la Unión para garantizar una campaña electoral exitosa.

