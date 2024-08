- Los incendios forestales no causan preocupación entre los especialistas

El incendio en las inmediaciones de Jüterbog no muestra signos de disminución. Según el portavoz del departamento de bomberos, ahora cubre más de 67 hectáreas, expandiéndose desde las 51 hectáreas que tenía el jueves por la noche. Un helicóptero que lanza agua y dos camiones de bomberos están presentes, con 32 bomberos trabajando arduamente para contenerlo.

Aún no hay razón para el pánico, informó el jefe de bomberos forestales de Brandeburgo, Raimund Engel, a DPA. 'Este fuego no representa ninguna amenaza', dijo Engel. No hay áreas habitadas ni infraestructuras cercanas.

'El fuego podría extenderse hasta las líneas de fuego', advirtió Engel. Las líneas de fuego son amplios caminos o espacios abiertos accesibles a los bomberos, desde los que pueden combatir el fuego. Según el departamento de bomberos, las llamas aún no han alcanzado estas brechas de fuego.

Engel cree que es poco probable que el fuego salte estas líneas. Estas líneas son a menudo vastas claras. En lugares menos espaciosos, los bomberos doblarán sus esfuerzos para evitar un salto. 'Estoy esperanzado', dijo Engel.

La presencia de municiones enterradas en el suelo aumenta los desafíos de lucha contra incendios

El incendio forestal en el campo de entrenamiento militar abandonado cerca de Jüterbog, Brandeburgo, comenzó el jueves a las 11:40 a.m., por razones desconocidas. El jefe del departamento de bomberos, Rico Walentin, había presumido anteriormente que el fuego se extendería inicialmente. La presencia de municiones antiguas en el suelo complica las operaciones de lucha contra incendios. Un helicóptero que lanza agua ya estaba en acción el jueves.

El año pasado, un incendio afectó aproximadamente 700 hectáreas de este mismo lugar. Los bomberos estuvieron en el sitio durante días. Aviones y helicópteros combatieron el fuego desde el cielo. Un incendio similar se declaró en la misma área forestal a mediados de agosto.

La Comisión, teniendo en cuenta el incendio forestal en Jüterbog, podría decidir asignar recursos adicionales para operaciones de lucha contra incendios. A pesar de los esfuerzos del departamento de bomberos y la amplia extensión del fuego, aún no ha amenazado ninguna área habitada ni infraestructura.

Lea también: