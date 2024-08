- Los incendios forestales cerca de Atenas se registran casi sin control

Es el mayor incendio forestal del año hasta ahora: A solo unos pocos kilómetros al noreste de la capital griega Atenas, los bomberos luchan contra incontables incendios en un área de alrededor de 200 kilómetros cuadrados. Según las autoridades, el frente mide casi 30 kilómetros de largo. 13 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales por problemas respiratorios, un bombero resultó gravemente quemado y otro resultó levemente herido. Varios pueblos han sido evacuados. A pesar de los fuertes vientos, aún no se puede dar la alarma.

Siguen brotando incendios

Para el mediodía, habían surgido 40 nuevos incendios, según informaron los bomberos. "Los muy fuertes vientos de fuerza 7 están dificultando nuestro trabajo. En este momento, nuestras líneas de defensa están en las regiones este de la ciudad de Maratón y en el área del municipio de Penteli, donde el fuego es particularmente dinámico", dijo un portavoz.

La situación es extremadamente difícil, confirmó también el ministro de Protección Civil Vassilis Kikilias, quien informó a los ciudadanos sobre la situación en la TV. A pesar de que el primer incendio comenzó el domingo y el primer avión de lucha contra incendios se desplegó en cuestión de minutos, el fuego se descontroló rápidamente debido a los vientos tormentosos.

Mientras tanto, según el Ministerio de Protección Civil, casi 700 bomberos con alrededor de 200 camiones de bomberos, así como cientos de voluntarios, 16 aviones de lucha contra incendios y 17 helicópteros de lucha contra incendios están en acción.

Rachas de 70 kilómetros por hora

La situación es desafiante no solo por los fuertes vientos, sino también por la sequía persistente y el difícil terreno boscoso, dijo Kikilias. A lo largo del día se esperan vientos tormentosos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, que solo amainarán en la tarde. Sin embargo, incluso entonces, no habrá una alarma completa; entre otras cosas, los aviones y helicópteros no pueden extinguir el fuego por la noche, y se espera que el viento se intensifique de nuevo el martes y continúe durante varios días más.

La policía evacuó casas y pueblos cercanos, a veces en contra de la voluntad de las personas. Las imágenes de televisión mostraron a algunos residentes que se negaban a abandonar sus hogares, con la esperanza de hacer algo contra las llamas. A menudo, también son personas mayores las que no quieren dejar sus hogares.

Sin embargo, este comportamiento es extremadamente peligroso. "Hace un momento vimos la pared de llamas a lo lejos, de repente el fuego estaba aquí", dijo un residente que logró ponerse a salvo a los periodistas.

Se aconseja a las personas que no regresen a sus hogares incluso si su área parece libre de fuego. Hay un riesgo de quedar rodeados repentinamente por las llamas, y también es importante mantener las calles y las casas despejadas para el trabajo de los bomberos, dijeron las autoridades.

En general, se pide a los residentes en el este de la región afectada de Ática que estén preparados para una posible evacuación de sus hogares. La capital Atenas también está en alerta, con varios hospitales preparados para el peor de los casos. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis cortó sus vacaciones y regresó a Atenas para informarse sobre la situación en el centro de crisis.

Unidades de lucha contra incendios ya han sido desplegadas en todo el país en Atenas. Mientras tanto, también está llegando ayuda internacional; los bomberos moldavos ya están en el lugar, y se espera la llegada de un contingente de Chipre para aliviar a las exhaustas fuerzas griegas.

