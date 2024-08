- "Los hombres lloran por el fútbol, las mujeres lloran por sí mismas".

¿Cómo se enteró del cancelamiento del concierto, Sra. Strobl? Estaba en casa haciendo pulseras de amistad. Mi esposo está con los niños, iba a ir con una amiga el jueves por la noche. Ahora estoy sola en casa aún tratando de asimilarlo.

Expresó su frustración en X (antiguamente Twitter): "Los hombres pueden vestirse para el fútbol y llorar por las derrotas. A las mujeres no se les permite estar tristes por un cancelamiento de concierto." Este cancelamiento de concierto fue como perder una Copa del Mundo en los tiros penales en el último momento. Lo sé, también soy fanática del fútbol. Ayer, emocionalmente caí del más alto al más bajo. Y muchas mujeres sintieron lo mismo, muchas reaccionaron fuertemente a la noticia. Pero luego, de todas partes: "Ponte las pilas, no seas tan histérica." Hay poca aceptación para que las mujeres muestren emociones en espacios públicos. Pero las mujeres tienen derecho a estar enojadas y tristes por un concierto cancelado. Después de todo, era más que solo música.

¿A qué se refiere con eso? Es también sobre lo que viene antes y después: Intercambio de pulseras, amistades espontáneas. Especialmente con una estrella pop como Taylor Swift, que se enfoca en mujeres y niñas y crea espacios seguros en sus conciertos. Que estos conciertos no sucedan significa que hemos perdido ese espacio. Que las niñas de ocho a doce años tengan que lidiar con alguien que quiere hacerles daño intencionalmente, es muy, muy triste.

¿Por qué es fanática de Swift? El fenómeno de Swift me golpeó inesperadamente. Honestamente, me reí al principio. Pero los dos álbumes que salieron durante la pandemia me dieron justo en el centro. Lo que ella describe en sus letras es exactly lo que siento, aunque soy casi cinco años mayor que ella.

Taylor Swift estaba programada para tocar en Viena durante tres noches. ¿Qué significa el cancelamiento para la ciudad? Por supuesto, la seguridad es lo primero. Ahora sabemos cuán cerca estuvo. Pero para Viena, es un desastre. Y no se verá bien para las grandes estrellas que todo está tan caótico aquí.

¿Cree que la policía y el gobierno austriacos reaccionaron bien a la sospecha de terrorismo? La pregunta debería hacerse antes: ¿Cómo es que ahora tenemos, por segunda vez en pocas semanas, hablo de los asesinatos en Southport, hombres de 20 años que están específicamente targeting a las niñas y mujeres jóvenes? Tenemos que hablar sobre cómo se están produciendo estas radicalizaciones yihadistas y salafistas, que principalmente suceden en línea, y qué trabajo preventivo se puede hacer.

¿Qué le da esperanza en esta situación? Suggestí en un gran grupo de Facebook que hagamos una caminata juntos mañana y nos sentemos en el parque para hacer algún tipo de proceso de duelo. Me parece hermoso ver cómo las personas que ahora están en Viena están tratando de reconstruir.

