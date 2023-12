Los hijos de Kirstie Alley subastan algunas de sus pertenencias

Los hijos de Alley, True y Lillie Parker, anunciaron el evento el martes en un comunicado a People.

"Nuestra madre coleccionó tantas cosas divertidas y únicas a lo largo de su increíble vida", dijeron. "Queremos compartir algunas de ellas con los demás con la esperanza de difundir su amor por la decoración".

Alley, que era diseñadora de interiores de formación, murió en diciembre de 2022 tras una breve batalla contra el cáncer. Tenía 71 años.

Según People, la venta "Property from The Collection of The Late Kirstie Alley" tendrá lugar del 21 de diciembre al 7 de enero. Los artículos incluirán "principalmente muebles de la propia Alley y piezas de salvamento recogidas de sus tres casas en Maine y California y Clearwater, Florida".

Alley era conocida por sus papeles en películas como "Mira quién habla" y en series de televisión como "Cheers" y "El armario de Verónica".

Fuente: edition.cnn.com