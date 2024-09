Los hijos de Kim Porter desafían las conjeturas sobre la muerte de su madre.

Quincy Brown, de 33 años, junto con sus hermanos Christian, de 26, y las gemelas de 17 años Jessie y D'Lila Combs, emitieron un comunicado conjunto en las redes sociales sobre su madre fallecida, quien supuestamente murió en 2018 a los 47 años.

Se informó que su muerte fue causada por neumonía.

Recientemente, sus hijos han hablado nuevamente en relación con los problemas legales de Combs. Él enfrenta acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York y podría enfrentar la cadena perpetua si es encontrado culpable de conspiración de racketeering, tráfico sexual y colaboración en la prostitución. Se ha declarado no culpable.

En su comunicado conjunto, ellos abordaron los rumores falsos que rodean la relación de sus padres y la muerte de su madre. Clarificaron que su madre no escribió un libro, y cualquiera que afirme lo contrario está engañando a otros.

Un libro autoeditado titulado "Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side", que se presenta como la memoir de Porter, se ha convertido en un éxito de ventas en Amazon, lo que ha generado debate sobre su causa de muerte.

Los hermanos han expresado su preocupación por las nuevas especulaciones sobre la muerte de su madre, que ellos dicen les ha causado gran dolor. Insistieron en que la causa de su muerte ha sido determinada y que no hubo juego sucio involucrado.

También condenaron a aquellos que han estado difundiendo información errónea sobre su madre.

"Estamos decepcionados de ver cómo el mundo ha convertido este evento trágico en un espectáculo", escribieron. "Nuestra madre debería ser recordada por la persona maravillosa, fuerte, cariñosa y amorosa que era. Su memoria no debería ser mancillada por teorías conspirativas infundadas".

Los hijos no hicieron ninguna mención de los problemas legales de su padre en su comunicado.

Combs y Porter tuvieron una relación a largo plazo, con altibajos, desde 1994 hasta 2007. Durante ese tiempo, nació su hijo y sus gemelas. Combs jugó un papel activo en la crianza de Brown, quien era hijo de Porter con el cantante Al B. Sure.

A pesar del auge de interés en un libro controvertido que afirma ser la memoir de su madre, Quincy Brown y sus hermanos afirman firmemente que la causa de la muerte de su madre, atribuida a neumonía, ha sido determinada y no hay base para ninguna teoría alternativa. El fascinante mundo del entretenimiento ha transformado desafortunadamente su duelo en un espectáculo sensacionalizado, ensombreciendo la verdadera legado de su madre como una persona amorosa y cariñosa.

