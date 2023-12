Los hijos de Jason Sudeikis y Olivia Wilde se cuelan en su entrevista con ESPN

Sudeikis, que comparte a sus hijos Otis, de 9 años, y Daisy, de 7, con su ex Olivia Wilde, apareció en el programa de ESPN "The Bird and Taurasi Show" el lunes, donde se vistió con el espíritu de la temporada como un elfo de Navidad. El actor estaba comentando el partido entre los Milwaukee Bucks y los New York Knicks con Sue Bird y Diana Taurasi, cuando sus dos hijos aparecieron y saludaron a la cámara.

"Estos son los elfos del elfo", bromeó Sudeikis.

"Jason tiene dos hijos, Diana también tiene dos hijos. D, ¿dónde está tu body?". dijo Bird.

Sudeikis explicó que Otis apoyaba a los Knicks, y Daisy no estaba segura de quién quería que ganara.

"Chicos de Nueva York, ya sabéis que estamos aquí. Estamos al final de la calle Barclays", añadió Sudeikis.

Cuando preguntaron a Otis y Daisy qué les habían regalado por Navidad, Otis respondió con "una PS5", y Daisy mostró un perro de peluche llamado "Gray Guy".

Daisy dijo burlonamente a los espectadores que "por favor se suscriban".

"Venga chicos, no estamos vendiendo cosas", respondió Sudeikis antes de coger el perro de peluche y decir: "¡Toma, ve a buscarlo, a buscarlo!".

Sudeikis y Wilde son co-padres desde que pusieron fin a su compromiso en 2020.

