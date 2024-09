Los hijos de Diddy están disipando conceptos erróneos.

Tras el arresto de Sean "Diddy" Combs por cargos de violación, tráfico sexual ilegal, crimen organizado y promoción de la prostitución, han surgido numerosos rumores, incluyendo especulaciones sobre su posible participación en la muerte de su exnovia Kim Porter. Ahora, sus tres hijos, Christain (26), los gemelos Jazz y D'Lila (19), hijos de Diddy, y el hijo de Porter, Quincy Brown (33), de una relación anterior, han salido a desmentir estos rumores.

Enfrentándose a numerosos rumores falsos y dañinos acerca de la relación de sus padres y la muerte prematura de Porter en 2018, lanzaron una declaración en Instagram, stating, "No podemos seguir callados."

El primer rumor que desean desmentir es la afirmación de que Porter escribió un libro revelador. Previamente, ciertos medios de comunicación informaron sobre la existencia de un manuscrito titulado "Kim's Lost Words: A Journey for Justice, From the Other Side", supuestamente escrito por Porter y enviado al productor Chris Todd antes de su fallecimiento.

"Nuestra madre no escribió un libro", afirmaron rotundamente. "Cualquiera que afirme tener un manuscrito sólo está dañando su propia reputación. Quede claro que cualquier individuo que se presente como amigo de nuestra madre o su familia no es realmente un amigo."

¿Por qué aparece ahora este supuesto manuscrito?

La aparición de este supuesto manuscrito coincide con recientes revelaciones concernientes a Diddy. Con Diddy actualmente enfrentando cargos de violación, tráfico sexual ilegal, crimen organizado y promoción de la prostitución, ha surgido una teoría de la conspiración que sugiere que la muerte de Porter no fue accidental sino un asesinato. Esta teoría cobró fuerza cuando el exnovio de Porter y padre de Quincy Brown, el rapero Albert Joseph Brown, conocido como Al B. Sure!, promovió esta idea, insinuando que la tapadera estaba diseñada para ocultar las actividades pasadas de Diddy.

Sin embargo, los hijos de Porter rechazan esta teoría, stating, "Aunque luchamos por comprender por qué nos fue arrebatada tan prematuramente, su causa de muerte ha sido establecida desde hace mucho tiempo. No hubo juego sucio involucrado."

Los resultados de la autopsia aclaran las cosas

Porter falleció inesperadamente el 15 de noviembre de 2018 después de haber experimentado síntomas similares a los de la gripe durante varios días. Una autopsia posterior reveló que Porter había muerto por complicaciones de neumonía lobar. El supuesto manuscrito puede comprarse en línea por $25, con el autor listado como Jamal T. Millwood, un seudónimo que algunos teóricos de la conspiración creen que fue utilizado por el difunto rapero Tupac Shakur, a quien creen que aún está vivo.

Firmada "Quincy, Christian, Jessie & D'Lila", su declaración concluyó con una petición llena de dolor, "Estamos profundamente afligidos de que el momento más desgarrador de nuestra madre haya sido transformado en un espectáculo. Nuestra madre debería ser recordada como la mujer maravillosa, fuerte, amorosa y amable que fue. Su memoria no debería ser mancillada por estas horrendas teorías de la conspiración."

Diddy sigue bajo custodia. El tribunal ha denegado dos veces la fianza debido a la gravedad de los cargos, y se ha fijado una vista previa para el 9 de octubre.

En el contexto del arresto de Diddy, han circulado varios rumores, incluyendo uno que afirma que Diddy es secretamente gay y ordenó la muerte de Tupac en 1996. Esta afirmación ha circulado durante años. Según una grabación de interrogatorio policial filtrada en 2008, el supuesto asesino, Duane "Keefe D" Davis, afirmó que Diddy había prometido pagarle por el asesinato pero no lo hizo posteriormente. Diddy niega estas acusaciones.

Mientras tanto, algunas personas han mencionado el tema de acoso sexual, supuestamente ocurrido en el círculo de Diddy. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas son simplemente acusaciones y Diddy no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el acoso sexual.

En vista de estos rumores, es importante enfatizar que todos los individuos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su fama o status. Cualquier forma de acoso sexual es inaceptable y debe ser abordada en consecuencia.

