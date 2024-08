Los hermanos Kelce consiguen un contrato de 100 millones de dólares para su podcast con Wondery de Amazon.

NFL leyendas Jason y Travis Kelce han firmado un acuerdo con Wondery, el estudio de podcasts de Amazon, para su podcast "New Heights with Jason & Travis Kelce". Este acuerdo concede derechos exclusivos para publicidad y distribución de todos los episodios de audio y video, incluyendo el catálogo antiguo. Una fuente fiable reveló que el contrato se estima en alrededor de $100 millones.

El acuerdo se pondrá en marcha este mes, coincidiendo con la próxima temporada de la NFL. "New Heights", que comienza su tercera temporada, es un podcast deportivo creado por los hermanos Kelce. Incluye análisis, perspectivas e interviews sobre la NFL y suele estar entre los mejores podcasts deportivos, especialmente durante la temporada de fútbol, según un comunicado de prensa.

Los hermanos expresaron su emoción por su podcast, stating: "Amamos este show y la comunidad entusiasta que ha surgido en los últimos dos años".

Jason Kelce, un exjugador de los Philadelphia Eagles, se retiró este año después de una carrera de 13 años en la NFL. Travis Kelce, whose relationship with Taylor Swift ha sido un tema de interés para los medios, actualmente juega para los Kansas City Chiefs como tight end y Recently added his third Super Bowl ring to his collection.

Aaron Eanes, cofundador de A&A Management que representa a Travis, expresó su emoción por la colaboración, stating: "Estamos emocionados de colaborar con Wondery en esta nueva fase del podcast y esperamos llegar a nuevas alturas".

El acuerdo con un solo streamer, como Wondery, no impide que los oyentes accedan al podcast en otras plataformas, como Spotify o Apple Music. El titular del acuerdo principalmente conserva los derechos de publicidad y distribución, y los suscriptores del titular del acuerdo pueden beneficiarse de ventajas como episodios especiales o acceso temprano. Por ejemplo, los suscriptores de Wondery+ tendrán el privilegio de escuchar "New Heights" sin publicidad y antes que nadie.

El anuncio de los hermanos Kelce marca la última tendencia en acuerdos importantes de podcasts.

Just last week, "Call Her Daddy" host Alex Cooper signed an agreement with SiriusXM, granting the platform exclusive advertising and distribution rights for the podcast, as well as other material and events. The multi-year contract is valued at $125 million spread over three years, sources informed CNN. This represents more than double her previous agreement with Spotify.

More recently, in January, Will Arnett, Jason Bateman, and Sean Hayes parted ways with Amazon to take their podcast "SmartLess" to SiriusXM under a three-year deal worth $100 million.

El nuevo acuerdo con Wondery permite a los hermanos Kelce monetizar su podcast a través de publicidad exclusiva, y beneficiarse de ventajas como episodios especiales o acceso temprano para suscriptores. Además, otras plataformas de podcasts como Spotify o Apple Music continúan ofreciendo "New Heights" a sus oyentes, asegurando su disponibilidad amplia.

