- Los hermanos Gallagher establecen un nuevo horario de actuación en vivo

Para muchas personas, su adolescencia estuvo acompañada por: "Perhaps... you're the one that'll rescue me...." Ahora, los recuerdos están regresando, ya que la icónica banda británica de pop Oasis está planeando un regreso. Después de años de discordia, los hermanos Noel y Liam Gallagher están a punto de reunirse nuevamente, programando conciertos en todo el Reino Unido e Irlanda el próximo verano. Anunciaron en las redes sociales: "La larga espera finalmente ha terminado."

Se han programado presentaciones en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. La venta de entradas comienza este sábado, y por el momento, estos son los únicos shows europeos programados. También se están considerando shows en otros continentes.

Con canciones como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Supersonic", Oasis moldeó los '90. La banda de Manchester se convirtió en una de las agrupaciones musicales más exitosas de la historia británica. Hace quince años, la banda se disolvió cuando Noel Gallagher abandonó el grupo debido a una disputa con su hermano menor.

Esta semana marca los 30 años desde que Oasis lanzó su álbum de debut "Definitely Maybe" en 1994. Su segundo álbum "(What's The Story) Morning Glory?" sigue siendo uno de los álbumes más vendidos en el Reino Unido en la actualidad.

Para muchos seguidores, este regreso es mucho más que simple nostalgia, según mencionó un periodista de la BBC. Oasis encarnó el hedonismo y una actitud de "quién sabe" que inspiró a sus fans con la creencia de que todo era posible. También hicieron headlines con disputas y escándalos entre hermanos, especialmente el cantante Liam Gallagher, quien pasó una noche en una prisión de Múnich después de una pelea en un hotel.

La disputa entre los hermanos llevó a la disolución de la banda en 2009 cuando Noel anunció que se marchaba porque "no podía trabajar más con Liam". Noel escribió muchas de las canciones más grandes de Oasis como guitarrista líder y compositor, mientras que la voz característica de Liam dio forma al sonido de la banda. Los hermanos continuaron carreras separadas después de su separación.

La disputa entre los hermanos persistió durante años, incluso el ex Beatle Paul McCartney les aconsejó que se reconciliaran y colaboraran en música. Se han especulado sobre un regreso durante años, y últimamente, los indicios se han vuelto más tangibles. Aún no se sabe quiénes se unirán a ellos en el escenario, pero según la agencia de noticias PA, no está programada una aparición en el Festival de Glastonbury.

Actualmente, se están planeando alrededor de cuatro shows en el estadio de Wembley en Londres, pero aún no han superado el récord establecido por la estrella estadounidense Taylor Swift, quien realizó ocho shows allí durante una sola gira.

Al enterarse de las noticias, los fans inundaron la plataforma X con miles de mensajes. "¿Dónde puedo comprar entradas?", preguntó un posteo, "Estoy dispuesto a vender mi propiedad". También se compartió una fotografía en blanco y negro de Liam (51) y Noel Gallagher (57), supuestamente tomada durante un encuentro privado entre los hermanos este verano.

Muchos habían estado esperando el anuncio del martes. Hasta el último momento, los reporteros de televisión comentaron que con los hermanos Gallagher nunca se sabe.

