Los hambrientos y desplazados de Gaza ven su miseria continuar con el nuevo liderazgo de Hamas

El grupo militante palestino nombró a Yahya Sinwar como líder de su bureau político el martes, reemplazando a Ismail Haniyeh, quien falleció en Teherán en un ataque que Irán atribuyó a Israel. Israel no ha confirmado ni negado su responsabilidad.

Este movimiento concentra el poder dentro de la organización bajo Sinwar, quien hasta esta semana era el líder de Hamas en Gaza. Sinwar, un militante endurecido con muchos años en prisión en Israel, se considera menos dispuesto a compromisos en las negociaciones con Israel y más cercano a Irán que su antecesor. Israel lo acusa de ser el cerebro del ataque del 7 de octubre y cree que se encuentra oculto en un túnel en Gaza.

"Me sorprende este movimiento", dijo Hatem Mohammed, un funcionario jubilado de 47 años de la Autoridad Palestina, que es dirigida por Fatah, un partido rival de Hamas. "Es una decisión precipitada, irracional y reaccionaria en respuesta al asesinato de Haniyeh. Saben internamente que no es apto para el cargo. Es una persona emotiva y precipitada".

La situación en Gaza, según Mohammed, necesita a un líder que "conozca la política", como "Haniyeh, Meshaal o Abu Marzook".

"Esta elección envía un mensaje de que la guerra continuará. No sé en qué estaban pensando", dijo Mohammed, quien perdió a cinco miembros de su familia en la guerra y sufre de infección por envenenamiento de alimentos.

La guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 39,000 personas en el enclave, según las autoridades palestinas. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses creen que Sinwar podría estar profundamente enterrado, possibly rodeado de rehenes israelíes como escudos humanos.

La elección de Sinwar ha generado incertidumbre sobre el destino de las conversaciones de alto el fuego con Israel, que también vería la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Es difícil de alcanzar, se considera más duro que Haniyeh y se ve menos vulnerable a la presión de las naciones árabes que Haniyeh, quien vivía en Qatar.

"La muerte es la misma", dijo Ismail Jalal, un padre de dos hijos en el norte de Gaza que dice que lucha por encontrar comida para sus hijos enfermos. "Solo queremos un alto el fuego. Alguien que pueda alcanzar un acuerdo y salvar lo que queda de nuestro pueblo y los niños que mueren diariamente... alguien que pueda practicar la contención, sin eslóganes vacíos".

Abu Fadi Rafeeq de Beit Lahia, en el norte de Gaza, y desplazado en Khan Younis, dijo que la decisión de nombrar a Sinwar fue "irresponsable". El nuevo líder es "testarudo" y "dejará morir a toda la población solo para mantener su palabra".

"No sufre como yo. No pasa hambre como yo. No ha perdido a toda su familia como yo", dijo Rafeeq a CNN, agregando que ha perdido a 38 miembros de su familia, incluidos ambos padres, sus dos hermanas y sus hijos, y las dos esposas de sus hermanos.

"Perdí todo. Mi casa, mi alma y mi familia", dijo.

Israel lanzó la guerra en retaliación al ataque de militantes liderados por Hamas del 7 de octubre en Israel que mató a 1,200 personas y más de 250 secuestradas, según las autoridades israelíes.

A pesar de que algunos gazatíes están descontentos con la elección de Hamas como líder político, hay indicios de que el apoyo a la organización sigue siendo significativo en el enclave.

La encuesta en Gaza enfrenta múltiples desafíos, incluidos el desplazamiento de la población, la renuencia de las personas a criticar públicamente a Hamas y los riesgos para la seguridad personal en tiempos de guerra. Pero una encuesta realizada por el Centro Palestino de Política y Encuestas de Investigación entre el 26 de mayo y el 1 de junio en Cisjordania y Gaza mostró que solo el 8% de los gazatíes culpa a Hamas de su sufrimiento, mientras que dos tercios culpan a Israel. Del total de encuestados en Gaza, el 46% apoya el regreso de Hamas al poder en el enclave después de la guerra. La satisfacción con el desempeño de Hamas fue del 64% y la de Sinwar del 50%.

"Es la mejor opción para liderar la próxima fase", dijo Abu Ali, un gazatí herido que dijo que era un luchador de Hamas. "Es el único que ha vivido esta experiencia".

Lea también: