Los hackers extranjeros parecen haber atacado al equipo de Harris también.

Ciberdelincuentes parecen haber atacado tanto a los republicanos como a los demócratas en la campaña electoral de EE. UU. El equipo de campaña de la candidata presidencial demócrata de EE. UU., Kamala Harris, ha sido aparentemente objetivo de un ciberataque extranjero. Un portavoz lo confirmó a petición. Según ellos, el equipo fue informado por el FBI en julio sobre una "operación de influencia por actores extranjeros". El portavoz destacó que tienen "medidas de ciberseguridad robustas" y, hasta su conocimiento actual, no se ha obtenido acceso no autorizado.

"Permanezcamos en contacto con las agencias de aplicación de la ley relevantes", dijo el portavoz. Previamente, el FBI había confirmado que está investigando una posible intrusión de hackers en la comunicación interna del equipo de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump.

"Politico" informó por primera vez sobre el caso durante el fin de semana después de que el portal de noticias recibiera varios correos electrónicos de un remitente llamado "Robert" que contenían comunicación interna del equipo de campaña. "The Washington Post" y "The New York Times" fueron contactados de manera similar.

Según "Politico", el equipo de Trump culpó a "actores extranjeros hostiles" por el ciberataque y citó un análisis de amenazas del Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft, que menciona la presunta interferencia iraní en la campaña electoral de EE. UU. El análisis indica que un grupo relacionado con la Guardia Revolucionaria Iraní infiltró la cuenta de un exmiembro de alto rango de un equipo de campaña y envió correos electrónicos de "phishing" desde allí.

Aliado de Trump reporta cuenta de correo electrónico pirateada

Microsoft no identificó a personas ni partidos específicos en el análisis de amenazas. Sin embargo, los medios de comunicación de EE. UU. Sugieren que el allegado cercano de Trump, Roger Stone, podría verse afectado. Él le dijo al "Washington Post" que su cuenta de correo electrónico había sido comprometida. Su abogado le dijo a CNN que había sido contactado tanto por Microsoft como por el FBI al respecto.

El equipo de Trump no proporcionó pruebas directas de un hackeo por actores iraníes a "Politico". "The Washington Post" informó, citando a fuentes internas, que mientras el FBI sospecha de actores iraníes detrás de los ciberataques, es menos claro si los mismos grupos también enviaron correos electrónicos a periodistas de EE. UU.

Regarding the Democrats, despite the cyberattack, they maintain they haven't experienced any unauthorized access.

