Los grupos rusos de VK asociados con Kursk están expresando una creciente irritación hacia las autoridades rusas.

Los habitantes de Kursk están molestos con el Kremlin, expresando críticas enérgicas en línea. Un video de una mujer rusa vestida de militar suplica a los ucranianos que avancen hacia Moscú, instando a los políticos a "ponerse las pilas de una vez".

A pesar de que el conflicto ha llegado a sus pueblos, el presidente Putin viaja a Azerbaiyán y Chechenia, actuando como si todo fuera normal en Rusia. Durante sus visitas a Bakú y Grozni, no menciona la ofensiva ucraniana. Ningún alto cargo ha visitado la nueva zona de guerra, la Duma está en receso de verano y Peskov sigue disfrutando de sus vacaciones. Los medios controlados por el estado intentan suavizar la situación, presentándola como la "nueva normalidad". Todo está bajo control, todo sigue el plan - ese es el mensaje del Kremlin.

Sin embargo, la gente en las áreas fronterizas está muy lejos de estar bajo control. Dos semanas después de la contraofensiva ucraniana, Kyiv controla numerosos asentamientos en la región, y la lucha continúa. Las cifras oficiales del Kremlin informan sobre más de 120.000 evacuaciones. Las autoridades locales están bajo fuego por huir primero sin considerar la seguridad de la población.

Las pruebas de una salida apresurada son visibles en las fotos y videos compartidos en grupos de Telegram y VK de soldados ucranianos de la oficina de alistamiento militar de Sudzha. Las imágenes muestran documentos confidenciales, como registros personales de los conscriptos, encontrados por los soldados ucranianos en la oficina. Un video muestra a un periodista ucraniano quemando los archivos abandonados de objetores de conciencia rusos - para ayudar a "los rusos sensatos que no quieren morir por Putin". En el grupo VK "Sudzha Online", muchos usuarios expresan su furia hacia el jefe de la oficina, Yuri Voronov. Lo llaman "traidor" en los comentarios, algunos hablan de "vergüenza" y exigen un castigo severo para el funcionario.

"Mienten y no hacen nada"

Bajo una publicación que informa que la administración del distrito de Sudzha ahora está realizando horas de oficina en Kursk, muchos residentes expresan su frustración hacia los funcionarios: "¿Cómo pueden mirarnos a los ojos cuando todos los residentes de Sudzha los despreciamos!". Otro comentario dice: "Todos mienten". La crítica gira en torno a las autoridades que abandonan a la población durante el avance ucraniano, sin organizar evacuaciones y sin hacer nada.

En otro grupo, se destaca la distribución deficiente de la ayuda humanitaria. "No hay suficiente para todos. Roman Denisov, el vicegobernador de la región de Kursk, prometió proporcionar ayuda. Desafortunadamente, todo quedó en palabras. Todo lo que podemos distribuir es gracias a los empresarios que no ignoraron el problema", se lee en un comentario bajo un video de Kursk que muestra a una gran multitud aparentemente esperando en vano ayuda.

"Limpiaremos tu desorden"

La ira de la población no se dirige solo a las autoridades locales. Un video preocupante en el que una chica vestida de militar recita un poema duro y critica severamente al gobierno de Moscú está ganando apoyo. La chica no se guarda nada, acusando al gobierno de estar recostado en cómodos sillones y bebiendo coñac mientras "nuestros abuelos y padres" luchaban contra el "Chokhol" (término despectivo para ucranianos, nota del editor). Luego le pide un "favor" al "Chokhol" - que marche hacia Moscú. Dirigiéndose al Kremlin, grita: "¿Maybe they'll finally get off their asses? Or maybe they'll all flee to Europe. Maybe they'll finally understand everything?"

La chica grita que los ucranianos "por supuesto, serían expulsados, expulsados del hogar, exterminados, aplastados y borrados". Agrega "Limpiaremos tu desorden" hacia Moscú. Luego pregunta enfadada: "¿Cómo pudiste gobernar? ¿Cómo pudiste dejar que sucediera?". El video de la chica, whose uniform has patches popular among war hardliners, is shared hundreds of times. A glance at the comment section shows: Many Russians feel abandoned by the government. The rage is not just directed at the Ukrainians, but also at the Moscow elites.

El régimen sigue estable a pesar de las críticas

El creciente descontento con Putin y el Kremlin también se confirma por un estudio de la empresa británica FilterLabs AI, que rastrea las actitudes en Rusia a través del análisis de las redes sociales. Many online contributions see the advance of Ukraine as a failure of the Russian government and, in particular, of Putin. While national media avoid the subject, regional media are less likely to sugarcoat news from the border region. And in social networks, more and more users are speaking out.

A pesar de la creciente crítica, el régimen sigue estable, como el experto en Rusia Stefan Meister de la Sociedad Alemana para la Política Extranjera le dijo a ntv.de en una entrevista. El Kremlin silencia la crítica con incentivos financieros como la compensación por la evacuación y el alto salario para los soldados. Al mismo tiempo, se suprime la crítica con la represión. "Esa es la parte esquizofrénica: el estado no se preocupa por la sociedad y, sin embargo, los rusos van a la guerra como las liebres".

