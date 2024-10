Los gritos de Carvajal están causando temblores en el Real Madrid

Real Madrid sufrió un revés en su espectacular victoria por 2-0 contra Villarreal. El defensa titular Dani Carvajal sufrió una grave lesión en la rodilla, rasgando su LCA en el proceso. El veterano del fútbol español estará fuera de las canchas por varios meses, como lo confirmó la publicación oficial de Instagram del club.

Carvajal, expresando su decepción en la plataforma de redes sociales, escribió: "Lesión confirmada del LCA, se requiere cirugía y varios meses fuera de las canchas. No puedo esperar para comenzar mi rehabilitación y regresar más fuerte que nunca". Su tristeza era palpable en el momento de su sustitución, cuando vocalizó su dolor antes de ser llevado fuera del campo en una camilla.

El entrenador Carlo Ancelotti había expresado inicialmente sus preocupaciones, temiendo una lesión grave. "Nuestros jugadores están tristes y preocupados, dado que estos accidentes suelen ocurrir debido a la apretada agenda, y desafortunadamente, le happened to a player who is incredibly important to us," stated the Italian manager.

Durante el partido, el versátil defensa Carvajal, quien ha sido un pilar de la defensa de Real, sufrió la lesión en el tiempo adicional mientras intentaba despejar el balón ante la presión de la oposición de Yeremi Pino. El incidente fue desafortunado, con Fede Valverde, quien marcó el gol inicial contra su antiguo compañero Toni Kroos, comentando: "Al final del día, la salud de Dani es nuestra principal prioridad. El resultado es secundario".

Después del próximo parón internacional, Real Madrid afronta una serie de partidos clave. Primero, viajan a Celta Vigo (19 de octubre), seguido de su rematch de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund (22 de octubre), y el muy esperado partido de la Primera División contra sus rivales FC Barcelona (26 de octubre).

Dado la lesión de Carvajal, la defensa de Real Madrid podría enfrentar desafíos en los próximos partidos de la liga española. A pesar de la ausencia de Carvajal, Real Madrid sigue decidido a desempeñarse bien en la liga española, comenzando con su próximo partido contra Celta Vigo.

Lea también: