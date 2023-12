Los Golden State Warriors se distancian de un inversor del equipo que dijo: "A nadie le importa lo que les pasa a los uigures

Palihapitiya hizo este comentario el sábado en el podcast "All-in Podcast", después de que el copresentador Jason Calacanis mencionara la postura "muy firme" del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos que sufre la minoría uigur en China.

"A nadie le importa lo que les pasa a los uigures, ¿vale? Lo sacas a colación porque realmente te importa, y creo que está bien que te importe, al resto de nosotros no nos importa", dijo Palihapitiya, mientras Calacanis reaccionaba sorprendido.

"Sólo te estoy diciendo... una verdad muy dura y fea. De todas las cosas que me importan, sí, está por debajo de mi línea".

El copresentador David Sacks dijo que a la persona media le importaría cuando se le presenta el tema, pero Palihapitiya continuó: "Me preocupa el hecho de que nuestra economía pueda dar un vuelco si China invade Taiwán... Me preocupa el cambio climático... Me preocupa la decrépita infraestructura sanitaria de Estados Unidos.

"Pero si me preguntas: '¿Me importa un segmento de una clase de personas en otro país? Hasta que no podamos cuidar de nosotros mismos, no les daré prioridad sobre nosotros".

El multimillonario inversor de 45 años también dijo que el concepto de mantener los derechos humanos a nivel mundial es una "creencia de lujo".

"No hacemos lo suficiente a nivel nacional para expresar esa opinión de forma real y tangible", afirmó. "Así que hasta que no limpiemos realmente nuestra propia casa, la idea de que salgamos de nuestras fronteras... sobre el historial de derechos humanos de otra persona, es deplorable".

En una declaración a la CNN el lunes, los Warriors se distanciaron de los comentarios de Palihapitiya: "Como inversor limitado que no tiene funciones operativas diarias con los Warriors, el señor Palihapitiya no habla en nombre de nuestra franquicia, y sus opiniones ciertamente no reflejan las de nuestra organización."

La NBA no respondió a la solicitud de comentarios de la CNN.

Doy la impresión de carecer de empatía

Palihapitiya aparece como miembro del consejo ejecutivo en la página web de los Warriors. CNN ha sabido que Palihapitiya posee el 2% de los Warriors.

Tras una avalancha de críticas en las redes sociales, Palihapitiya se refirió a sus comentarios en Twitter, publicando una declaración con un pie de foto que decía en parte: "Las cuestiones importantes merecen debates matizados".

"Al volver a escuchar el podcast de esta semana, reconozco que parezco falto de empatía. Lo reconozco plenamente. Como refugiada, mi familia huyó de un país con sus propios problemas de derechos humanos, así que es algo que forma parte de mi experiencia vital.

"Para que quede claro, creo que los derechos humanos importan, ya sea en China, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Y punto".

Enes Kanter Freedom, pívot de los Boston Celtics, fue uno de los principales críticos de los comentarios de Palihapitiya sobre los uigures. Freedom cambió recientemente su nombre por el de Enes Kanter. Según declaró a la CNN, su nuevo apellido se debe a cómo le han estado llamando sus compañeros de equipo.

En los últimos meses, el veterano de 11 años en la NBA ha utilizado las redes sociales y ropa especialmente diseñada durante los partidos de la NBA para concienciar y criticar el trato de China a la comunidad uigur, una minoría musulmana en el extremo oeste del país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que hasta dos millones de uigures y otras minorías étnicas y religiosas han sido detenidos en campos de internamiento en la región china de Xinjiang desde 2017.

Antiguos detenidos alegan que fueron sometidos a un intenso adoctrinamiento político, trabajos forzados, tortura e incluso abusos sexuales. China ha negado reiteradamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos en el país.

Freedom también ha llamado la atención sobre el trato que China dispensa al Tíbet, Taiwán y Hong Kong, y más recientemente ha hecho un llamamiento a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en señal de protesta.

Injerencia externa

Los comentarios de Freedom han provocado una reacción violenta en China, con la retirada de los partidos de los Celtics por parte del sitio chino de transmisión de vídeo Tencent y las críticas del gobierno a los comentarios de Kanter.

Con un clip de los comentarios de Palihapitiya, Freedom dijo en Twitter: Cuando la NBA dice que defiende la justicia, no hay que olvidar que hay quienes venden su alma por dinero y negocios, como Palihapitiya, el propietario de los Warriors, que dice que a nadie le importa lo que les ocurre a los uigures".

"Cuando se producen genocidios, son personas como ésta las que permiten que sucedan. Qué vergüenza".

Cuando se le preguntó por su reacción a los comentarios de Palihapitiya, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo en una sesión informativa el martes: "No he oído la información relevante que ha mencionado. Sin embargo, lo que puedo decirle es que los asuntos de Xinjiang son puramente internos de China, y nunca toleraremos ninguna interferencia externa".

En diciembre, un tribunal independiente con sede en Londres dictaminó que China cometió genocidio contra los uigures y otras minorías étnicas en Xinjiang, acusando a los altos dirigentes chinos, incluido el presidente Xi Jinping, de "responsabilidad primaria" por los actos perpetrados contra los grupos minoritarios musulmanes.

Una versión anterior de este artículo indicaba incorrectamente el tamaño de la participación de Palihapitiya en los Warriors.

