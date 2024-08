- Los gatos lloran a sus amigos peludos <unk> incluso los perros

Los gatos, en general, se consideran más independientes que los perros, incluso altivos y caprichosos en su afecto. Sin embargo, esta supuesta falta de empatía o indiferencia puede ser injusta con los gatos. Un estudio de la psicóloga cognitiva Jennifer Vonk de la Universidad de Oakland sugiere que los gatos lloran cuando muere otra mascota de la casa, incluso si es el perro de la familia.

Jennifer Vonk initially was skeptical about these stories, as she hadn't observed such behavior in her own cats. So, she decided to investigate the phenomenon. Vonk and her colleague surveyed 412 dueños de gatos y incluyeron 452 gatos domésticos en su estudio, cuyo hogar había experimentado la muerte de otra mascota.

El estudio se basa en los informes de los dueños sobre los cambios en el comportamiento de sus gatos después de la muerte de una mascota. Algunos gatos dormían mal, rechazaban la comida o hacían ruidos de llanto. Otros buscaban más contacto con sus dueños o descuidaban sus juegos favoritos. Otros gatos se escondían más, pasaban tiempo solos o buscaban a su compañero perdido, según los investigadores.

Sin embargo, Vonk reconoció que los resultados deben interpretarse con precaución. Cuanto más fuerte describían los dueños su vínculo con sus gatos, más probable era que informaran que los animales buscaban su atención o lloraban. Es posible que los dueños proyectaran su propio dolor en el gato restante.

El dolor en los gatos

Pero: se ha observado comportamiento que se puede interpretar como dolor en los chimpancés. Y parece que los perros también lloran a sus congéneres muertos, según un estudio de un equipo de investigación de la Universidad de Berna. Los animales se comportaban de manera similar a los gatos: jugaban menos, comían menos y gemían más cuando moría uno de sus amigos animales.

"Si estamos de luto, tendemos a dormir mal, comer menos y definitivamente ser menos juguetones", le dijo Jennifer Vonk a "Times". El estudio sugiere que los gatos estaban más afectados cuanto más tiempo vivían con la mascota muerta, mientras que presenciar la muerte y el número de mascotas en el hogar no tenía ningún impacto.

Subestimando a los gatos

"A diferencia de los perros, tendemos a pensar que los gatos son altivos y poco sociales", le dijo Jennifer Vonk a "Times". Sin embargo, señaló que los gatos salvajes tienden a formar grupos y establecer jerarquías. "Creo que los hemos subestimado".

Por lo tanto, los gatos pueden no ser tan indiferentes como algunos piensan. Un experimento de 2019 también sugiere que los gatos forman lazos con sus dueños. Los investigadores asumieron que los dueños inducen bienestar en sus gatos. Prob

Lea también: