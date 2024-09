- Los gatos con correa: ¿una amenaza o una protección para el bienestar de los animales?

Las tendencias en las redes sociales suelen extenderse más allá de los humanos, afectando también a nuestras mascotas peludas. Actualmente, una tendencia popular es llevar a los gatos con correa por las calles de la ciudad, llevarlos en mochilas para salidas más largas o incluso llevarlos a países extranjeros. Si bien algunos expertos ven esto de manera positiva como una enriquecimiento para los gatos que están poco estimulados en interiores, otros lo critican, ya que los gatos no siempre disfrutan de esta actividad.

La terapeuta de comportamiento de gatos Angelika Firnkes de la Universidad Ludwig-Maximilians-Universität München sugiere que los gatos disfrutan del acceso regular a un área segura y natural cerca de su hogar, con arnés y correa, para explorar sus alrededores. Sin embargo, viajar a nuevos lugares, parques concurridos, largas caminatas o transporte de larga distancia no es beneficioso para los gatos.

Los gatos son depredadores emboscados y tienen áreas de caza o refugio preferidas, explica Firnkes. Incluso un recorrido en un patio cerrado puede no ser agradable para todos los gatos, ya que factores como la edad, el carácter, la salud y la empatía y habilidad del dueño para entrenar entran en juego.

Al igual que las prácticas trendy como teñir perros (Doggy Dyeing), acariciar búhos en cafeterías japonesas (Owl Cafe) o tener cerdos enanos como mascotas (Teacup Pigs), llevar a los gatos de la casa es una tendencia que merece atención crítica. Famous social media cat influencers like "louieandtodd" and "nala_the_bengali" contribute to this trend's popularity on platforms like Instagram.

Reuniones de petfluencers en el parque

Un influencer de gatos popular, Nala la mezcla de bengala con 60,000 seguidores, se la ve a menudo al aire libre en sus videos y también ha participado en salidas sociales como viajes en SUP o entrenamiento en el aeropuerto. Los gatos British Shorthair Louie y Todd de Chicago han viajado por todo el mundo, promocionando accesorios para gatos a sus más de 170,000 seguidores, a menudo vestidos con gorros de punto de colores, cintas o sweaters.

Central Park en Nueva York es el hogar de numerosos gatos influyentes, posando para fotos en grupo con otros influencers, haciendo compras en los centros comerciales y recibiendo nata montada en Starbucks. A menudo llevan accesorios estacionales como orejas de conejo o disfraces de Navidad, atrayendo la atención de los transeúntes.

Hacer contacto con extraños

Todd el gato ya ha realizado una gira europea, con videos que muestran su aparente aceptación tranquila de las caricias y los abrazos de numerosos fans y supuestos amantes de los gatos. "¡Tan lindo!", se lee en muchos comentarios. Los petfluencers siempre se muestran relajados, evitando hábilmente cualquier encuentro con perros que podría potencialmente causar problemas.

Las banderas rojas en las redes sociales muestran numerosos casos en los que los gatos parecen estar estresados o asustados durante los paseos con correa, alarmados por etiquetas como #CatOnALeash o #LeashTrainingCats.

¿Una vida de gato sin estrés?

Prince Louie y Todd parecen estar tranquilos en las imágenes y videos mostrados, pero los expertos advierten que es posible que no estén disfrutando de las sesiones de acurrucamiento en grupo y los viajes en mochila por las calles y tiendas concurridas. Como animales territoriales, los gatos suelen estresarse con los cambios de transporte y ubicación, según Moira Gerlach de la Asociación Veterinaria para la Protección de Animales (TVT).

Gerlach aconseja no intentar pasear con correa a los gatos a menos que se haya llevado a cabo una preparación y entrenamiento adecuados. Aunque los influencers suelen decir que un gato puede ser paseado con correa como un perro, los gatos y los perros se mueven de manera diferente.

Los gatos prefieren explorar su territorio desde puntos de ocultación, observando su entorno a su propio ritmo. Pueden correr o subir de repente para investigar algo interesante. Si el dueño quiere llevar a su gato de paseo con correa, debe permitir que el gato lleve la exploración y no obligarlo a cubrir una distancia predeterminada.

Zonas peligrosas

También se deben considerar los riesgos de lesiones, como las interacciones con perros sueltos, agrega Firnkes. Si un gato se asusta y huye, la correa podría enredarse en los arbustos o subir a los árboles, lo que representa un peligro para el gato.

Los expertos advierten contra los paseos frecuentes con correa, ya que el gato puede exigirlos constantemente y frustrarse si los paseos son irregulares o se discontinu

