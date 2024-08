- Los gastos elevados de Ryanair hacen que considere la posibilidad de cancelar viajes adicionales

Ryanair, la aerolínea de bajo costo irlandesa, ha rogado a la administración alemana que cancele el aumento planeado del impuesto a los viajes aéreos, programado para mayo. De lo contrario, la aerolínea podría recortar su capacidad en los aeropuertos alemanes en un 10% o 1,5 millones de asientos durante el próximo período estival, con operaciones que se desplazarían a países con menores costos.

La compañía aérea líder en Europa también solicitó una reducción en las tarifas de control de tráfico aéreo y la suspensión del aumento propuesto de las tarifas de seguridad de los pasajeros en los aeropuertos. La aerolínea afirma que los altos impuestos y tarifas impuestos por el estado son la principal razón detrás del menor recuperación de Alemania del Covid-19 en comparación con otros países europeos. Según el CEO Eddie Wilson, "el mercado de tráfico aéreo de Alemania está en una situación crítica y requiere reparación inmediata". Él atribuye los altos precios de los boletos en Alemania a los impuestos y tarifas estatales excesivos, así como al "monopolio de precios exclusivo de Lufthansa".

Los vuelos europeos se han vuelto más caros

La Oficina Federal de Estadística de Alemania recently confirmed the elevated ticket prices in the country. While prices for long-haul flights dipped slightly in the first half of 2024, European flights were still 2.7% more expensive compared to the already high-priced previous year. The German aviation industry association, BDL, also voiced concerns over the high operational costs and suggested a suspension of air travel taxes.

The airline's CEO, Eddie Wilson, emphasized that the high airfare in Germany is primarily due to the burdensome state taxes and fees. The price of European flights has shown a 2.7% increase compared to the already high prices of the previous year, as confirmed by the German Federal Statistical Office.

