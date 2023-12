Los galácticos de la ingeniería: Las estrellas detrás del dominio de Lewis Hamilton en la F1

Hamilton acababa de conseguir su undécima victoria en un gran premio en 2018 -más del doble que su principal rival, Sebastian Vettel-, además de sellar su quinto título mundial apenas unos fines de semana antes.

Hamilton se apresuró a compartir los elogios con los cientos de empleados de Mercedes que están detrás de su continuo dominio.

Y aunque el director técnico James Allison destacó el inconmensurable talento de Hamilton, también quiso señalar que el equipo era la suma de sus partes.

"Creo que cuando llegué aquí, me sentí como si tuviera el síndrome del impostor", dijo Allison desde la sede del equipo en Brackley, mientras reflexionaba sobre otro doble título de pilotos y constructores. "Pero me tratan igual que a los demás.

"Se espera mucho de todos los que trabajan aquí, pero, a diferencia de otros equipos de la parrilla, este es un juego de equipo".

El secreto del éxito de Hamilton, según el periodista técnico Craig Scarborough, radica en la forma en que Mercedes ha reunido a una galaxia de cerebros de la ingeniería para su funcionamiento.

"Mercedes es un equipo de ingenieros estrella sin egos", explica Scarborough sobre la razón principal de su dominio. "Todos son muy buenos ingenieros y podrían ser directores técnicos por derecho propio en otros equipos. Les ha ido muy bien juntos".

La clave de ese ensamblaje fue Paddy Lowe, predecesor de Allison antes de fichar por Williams, que fue vital para reunir al dream team de la ingeniería, que incluye a Aldo Costa y Geoff Willis.

Scarborough también sostiene que Toto Wolff merece elogios.

"Les deja hacer su trabajo sin interferencias", afirma. "Es fácil para alguien como Toto intentar controlar el equipo, pero eso estaría fuera de lugar. Mantiene a los ingenieros al margen. No se les ve en la cámara ni en el garaje. Si intentas dirigirlos en exceso, es cuando tienes problemas. Él simplemente no hace eso".

'Estrellas de las finanzas a la basura'

Es un sentimiento del que se hace eco Allison, que rehúye cualquier elogio individual y se centra en el esfuerzo colectivo de Mercedes.

"Actuar como una primadonna estaría tan fuera de lugar con el espíritu del equipo", dijo. "Simplemente no hay egos y eso no significa que la gente sea sosa y automovilística. Hay grandes caracteres en todo el equipo.

"No hay falsas modestias, la gente se limita a decir que se apoyan los unos a los otros. Lo que me gusta es que cuando hay contratiempos, aquí todo el mundo levanta la mano para decir '¿qué puedo hacer para ayudar?

"Lewis es un fenómeno absoluto y es un piloto realmente extraordinario. Pero cuando hablamos del equipo, no se trata sólo del piloto o de las tuercas y tornillos del coche.

"Todos desempeñan un papel: los financieros, los comerciales, la prensa, los limpiadores, los operarios, todos. Es un esfuerzo de todos por igual".

En Abu Dhabi, la victoria no fue más que la guinda del pastel, ya que Hamilton volvió a dominar tanto la clasificación como la victoria en carrera.

En Mercedes, las celebraciones ya habían comenzado en serio tras la carrera anterior en México, que había sellado el título de constructores en una vibrante batalla con Ferrari durante toda la temporada.

Aunque es relativamente nuevo en el equipo -Allison llegó en 2017 tras una etapa anterior en Ferrari-, sostiene que el éxito de este año sigue siendo el más dulce hasta la fecha.

"Todo el mundo estaba unido por el hecho de que este año ha sido una verdadera prueba", dijo. "Había mucha alegría, satisfacción y alivio en las caras de todos. Estoy muy contento de haber formado parte de ello y de que Toto me llamara en primer lugar".

En casa de los Allison, su hijo habla de dos tipos de diversión: el tipo uno y el tipo dos. El tipo uno es divertido durante todo el proceso, mientras que el tipo dos es miserable durante el proceso, pero más memorable después.

"Esta temporada ha sido muy divertida del tipo dos", dice Allison. "Aunque estés sufriendo, no puedes evitar ser consciente de la oportunidad que se presenta al final. Hemos pasado por el aro, nos han puesto a prueba, pero no nos han encontrado en falta."

La historia de la temporada 2018 de F1 hasta el momento

'Sigue siendo el mejor motor de la F1'

En el corazón de la velocidad de Hamilton y Mercedes está el motor, que durante mucho tiempo ha sido la referencia en la Fórmula 1.

Durante un tiempo este año, Ferrari parecía tener la unidad de potencia más rápida, pero Mercedes recuperó la ventaja en la última parte de la temporada.

"La unidad de potencia sigue siendo probablemente el mejor motor de la F1, pero también hay que tener en cuenta la fiabilidad y el rendimiento que se obtiene en la calificación", dijo Scarborough. "Porque a decir verdad, no es un chasis excepcional en comparación con sus rivales".

El corazón del coche es una distancia entre ejes más larga que la de Ferrari y Red Bull, y un rake mucho más bajo, es decir, la altura del coche desde la parte delantera a la trasera. Este planteamiento de diseño ha provocado anomalías en algunos circuitos, pero ha sido la clave de su dominio en otros.

Para Allison, la estabilidad de sus ingenieros en particular ha dado al equipo una "buena base para corregir errores."

De cara a 2019, Scarborough cree que Mercedes vuelve a ser el equipo a batir, aunque Allison no lo dirá públicamente aunque esté de acuerdo.

"Es totalmente presuntuoso decir que somos el equipo a batir", dijo, "y Ferrari y Red Bull querrán nuestra sangre. Lo que sí diré es que en este equipo es donde me he sentido más animado por un buen resultado. Hay gente con talento en todos los niveles y espero seguir haciéndolo mientras me tengan aquí".

Fuente: edition.cnn.com