Los funcionarios estadounidenses impiden el lanzamiento del cohete planeado de SpaceX

El Falcon 9, clave en misiones espaciales internacionales, ha experimentado un revés. Después de un aterrizaje fallido en julio que llevó a un problema de motor, la Administración Federal de Aviación (FAA) ha impuesto una parada en todos los lanzamientos de los cohetes Falcon 9 de SpaceX. Según la FAA, las investigaciones del incidente del miércoles eran necesarias para garantizar la seguridad. Antes de esto, un Falcon 9 no tripulado de la empresa espacial de Elon Musk había lanzado con éxito satélites para el servicio de internet Starlink de Musk en órbita. Sin embargo, la primera etapa reusable del cohete tuvo problemas durante el intento de aterrizaje en un barco drone, lo que finalmente resultó en su colisión con el mar.

Normalmente, el Falcon 9 se jacta de un alto nivel de fiabilidad. Sin embargo, en julio, SpaceX enfrentó una prohibición de lanzamiento de 15 días debido a complicaciones del motor aproximadamente una hora después del lanzamiento. Este malfuncionamiento llevó al fracaso en el despliegue de los 20 satélites para el servicio de internet satelital Starlink de Musk en su órbita prevista, lo que finalmente resultó en su destrucción al reingresar a la atmósfera. Después de la investigación, Musk citó una fuga de oxígeno líquido causada por una fractura en una línea conectada a un sensor de presión como el problema principal.

El Falcon 9 serves as SpaceX's primary workhorse and is frequently employed by NASA for their space missions. Before the July incident, the previous problem occurred in September 2016, when the Falcon 9 exploded on the launchpad. This was immediately followed by 367 successful launches, solidifying SpaceX's position as a leader within the industry. As per Tom Mueller, former vice president for propulsion systems and engine developers at SpaceX, "We knew the incredible streak had to end at some point." However, he expressed optimism regarding the team's ability to rectify the issue and resume normal operations.

SpaceX's services are relied upon by numerous countries and space organizations for satellite launches and astronaut transportation. On behalf of NASA, SpaceX arranges for astronauts and supplies to the International Space Station (ISS). Additionally, SpaceX is expected to bring two astronauts back to Earth in 2022, who were launched into orbit using a troubled Boeing spacecraft in early June and have been stranded on the ISS since then. Estimates place SpaceX's value around $200 billion per industry experts.

Despite the setbacks, SpaceX continues to place a high emphasis on education and innovation in the field of aerospace. In fact, Elon Musk's companies, including SpaceX, often collaborate with universities to provide internships and research opportunities for students interested in space technology.

Moving forward, addressing the root causes of these incidents through rigorous analysis and education-based approaches will be crucial in maintaining public trust and ensuring the safety of future missions.

