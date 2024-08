- Los funcionarios de seguridad acuática manejan varios accidentes de buques

La Enforcement del Agua ha estado activa en la gestión de numerosos accidentes náuticos en los últimos días. Afortunadamente, no se informaron bajas según los comunicados de la Enforcement del Agua en Potsdam.

El pasado viernes, el motor de un barco de pasajeros en Brandenburg Niederhavel falló de repente, lo que hizo que el barco derivara hacia un muelle y chocara con dos barcos motorizados fondeados en Brandenburg an der Havel. La propiedad sufrió daños considerables en este incidente. Además, un hombre en Brandenburg Niederhavel denunció la desaparición de su moto de agua de un muelle.

El sábado, un barco motorizado quedó atascado en un banco de arena en Plauer See en Brandenburg an der Havel y permaneció atrapado. Lo mismo sucedió en el Großer Zernsee, oeste de Potsdam. En ambos casos, los conductores del barco no estaban familiarizados con las rutas.

En la Untere-Havel-Wasserstraße en Potsdam, el conductor de un crucero con cabina no notó un barco de pasajeros que se acercaba y chocó contra su costado, causando solo daños a la propiedad. Otro incidente en Potsdam vio a una mujer en una casa flotante alquilada que no notó un boyaje de navegación y se quedó atascada en él, lo que requirió que la Enforcement del Agua remolcara el vehículo entero hasta la orilla.

La policía fluvial en Brandenburg an der Havel fue llamada para gestionar el incidente en el que el motor de un barco de pasajeros falló, lo que llevó a una colisión con dos barcos motorizados fondeados. En Potsdam, la policía fluvial tuvo que ayudar a una mujer que quedó atascada con su casa flotante alquilada en un boyaje de navegación.

