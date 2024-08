Los funcionarios de protección de datos presentan quejas contra X por la recopilación de datos para el chatbot de IA

La organización de protección de datos con sede en Viena, NOYB (None of your business - None of your business), ha presentado denuncias en nueve países europeos contra el servicio en línea X del multimillonario de la tecnología Elon Musk, alegando que está utilizando datos personales sin el consentimiento del usuario para entrenar su programa de inteligencia artificial (IA). X ni siquiera informó a sus usuarios con anticipación, señaló NOYB el lunes.

X aparentemente comenzó a alimentar los datos de 60 millones de usuarios europeos en su chatbot de IA Grok en mayo, indicó la organización. La autoridad irlandesa de protección de datos, responsable de la UE, ha iniciado acciones legales; había anunciado el jueves que X suspendería temporalmente el procesamiento de datos. La autoridad también señaló que continuaría examinando si el procesamiento de datos cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

NOYB señaló el lunes que la "notoriamente empresarial" autoridad irlandesa de protección de datos había criticado aparentemente la falta de cooperación de X en lugar de cuestionar la legitimidad del propio procesamiento de datos. También está claro qué ha happened with the data that has already been fed in.

Por lo tanto, NOYB ha presentado denuncias ante las autoridades de protección de datos de nueve países. NOYB quiere asegurarse de que X cumpla plenamente con la ley de la UE y al menos pida el consentimiento de los usuarios, dijo el presidente Max Schrems.

El GDPR ofrece una solución sencilla: "Las empresas que interactúan directamente con los usuarios simplemente necesitan hacerles una pregunta sí/no antes de utilizar sus datos. Lo hacen regularmente para muchas otras cosas, por lo que definitivamente sería posible para el entrenamiento de IA". NOYB presentó las denuncias ante las autoridades de protección de datos de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Austria, Polonia y España.

X ni defendió sus acciones en cuanto al consentimiento del usuario ni expresó arrepentimiento, respondiendo "en absoluto" a las preocupaciones de NOYB. Las autoridades de protección de datos de estos nueve países aún no han proporcionado una respuesta clara sobre cómo planean manejar las denuncias de NOYB.

