Los fumadores pueden reducir significativamente su probabilidad de sufrir un ataque cardíaco en casi la mitad.

Las personas diagnosticadas con enfermedad coronaria crónica que deciden dejar de fumar tienen un panorama prometedora. Disminuyen significativamente su riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares si logran dejar de fumar.

No es ningún secreto que fumar es perjudicial para la salud y puede llevar a condiciones mortales como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos. A pesar de este conocimiento, muchas personas continúan fumando ya que es un hábito difícil de romper.

La investigación indica que dejar de fumar, incluso después de ser diagnosticado con enfermedad coronaria crónica, sigue siendo beneficioso y reduce significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares graves como los ataques cardíacos. "La enfermedad coronaria crónica ocurre cuando las arterias coronarias se estrechan debido a la acumulación de depósitos de calcio", explica Ulrich Laufs, asesor científico de la Fundación Alemana del Corazón y director de cardiología en el Hospital Universitario de Leipzig. Cuando esta condición se describe como "estable", significa que no se han desencadenado eventos cardiovasculares potencialmente mortales debido a la obstrucción de los vasos sanguíneos, como los ataques cardíacos o los accidentes cerebrovasculares.

El riesgo de tales eventos graves disminuyó en casi la mitad (44%) en un período de cinco años entre los participantes que dejaron de fumar después de su diagnóstico. En contraste, las personas que redujeron la intensidad de su fumado no mostraron ninguna diferencia significativa en el riesgo en comparación con celles que continuaron fumando al mismo nivel.

Importancia del primer año

El primer año después del diagnóstico es crítico, según el autor del estudio Jules Mesnier del Hospital Bichat-Claude Bernard en París. El setenta y tres por ciento de aquellos que dejaron de fumar durante este período logró mantenerse sin fumar y reducir drásticamente su riesgo de ataques cardíacos y otros eventos cardiovasculares graves. Más de tres cuartas partes de los fumadores que lograron dejar de fumar en el primer año lo lograron, ya que, lógicamente, un diagnóstico potencialmente mortal aumenta la motivación para dejar de fumar, dice el cardiólogo Harm Wienbergen del Bremen Klinikum Links der Weser.

Los pacientes necesitan apoyo durante este momento desafiante, especialmente en el momento del diagnóstico, para ayudar en su camino hacia una vida sin fumar. Decirles que pueden reducir a la mitad su riesgo de "evento grave o muerte" es un mensaje poderoso, destaca Mesnier.

Riesgo de demencia también puede reducirse

A pesar de que los ex fumadores reducen su riesgo de ataques cardíacos y otros eventos cardiovasculares rápidamente en comparación con los fumadores activos, no alcanzan el nivel de riesgo de los no fumadores incluso años después, según el estudio.

Sin embargo, el riesgo de eventos graves aumentó en un promedio del ocho por ciento cada año para celles que continuaron fumando. "Un ataque al corazón puede llevar a una debilidad cardíaca a largo plazo y defectos valvulares ya que la función general del corazón se ve comprometida", dice Wienbergen.

Aquelles que dejan de fumar, o nunca empiezan, no solo ayudan a sus corazones sino que también reducen su riesgo de condiciones como la demencia y la diabetes.

Creando un entorno sin humo

Para animar a los fumadores, independientemente de su condición cardíaca, a dejar de fumar, Laufs recomienda establecer un entorno sin humo. "La probabilidad de que alguien logre dejar de fumar está relacionada con si el fumado está presente en su entorno", afirma. Para algunos pacientes, el apoyo medicamentoso o la terapia de reemplazo de nicotina también puede ser útil. "Siempre le digo a mis pacientes que nunca es demasiado temprano o tarde para dejar de fumar", enfatiza Mesnier. "Pero cuanto antes un paciente deje de fumar, mejor es para su riesgo cardiovascular".

Lea también: