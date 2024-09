Los financieros estadounidenses mantienen una actitud vigilante

Following a strong rebound the previous day, U.S. stock markets managed to stabilize, albeit with a muted investor enthusiasm. The spotlight remains firmly on the frequently pricey tech stocks.

Anxieties about U.S. economic growth persist among investors on Wall Street. On Wednesday, the U.S. indices meandered near their previous closing figures, trading marginally above or below. The Dow Jones Industrial Average added 0.1 percent to end at 40,974 points. Meanwhile, the tech-centric Nasdaq slipped 0.3 percent to 17,084. The broad-based S&P 500 dipped 0.2 percent, finishing at 5,520.

Due to weak economic data, the indices recorded their largest daily decline since early August on Tuesday. Investors are now eagerly anticipating Friday's jobs report, which could suggest whether the Federal Reserve will commence its anticipated interest rate increase by half or a quarter percentage point. However, Michael Brown, chief research strategist at Pepperstone, expressed that the report is unlikely to alleviate persistent worries about the well-being of the U.S. job market.

This apprehension was echoed in the July jobs report from the U.S. Department of Labor, which indicated a decline in job openings (JOLTS) to a 3.5-year low of 7.673 million. Market stakeholders are debating whether the decrease is substantial enough for a substantial interest rate increase. Weak data from China's service sector also dampened sentiments. Oil prices continued their descent, with Brent crude decreasing 1.9 percent to $72.38 per barrel, following a nearly 5 percent drop on Tuesday.

Nvidia se desploma

The shares of AI chip pioneer Nvidia prolongaron su racha perdedora después de una caída del 10 por ciento, cerrando finalmente un 1.7 por ciento más bajas. Otras acciones de chips como Micron, Broadcom y Qualcomm subieron entre un 0.8 y un 1.3 por ciento. La emoción por el crecimiento de la tecnología de IA ha impulsado la subida de las acciones este año y ha elevado las valoraciones de las empresas de chips a niveles que algunos analistas consideran inflados. Desde su pico del 18 de junio, las acciones de Nvidia han perdido alrededor del 20 por ciento de su valor. Las preocupaciones sobre la gradual write-off de importantes inversiones en IA se han intensificado después de que las cifras del fabricante de chips no cumplieran las expectativas elevadas. "La atención actualmente se centra en las valoraciones del mercado de acciones de EE. UU. en general, y algunas acciones tecnológicas han acumulado una prima bastante grande", dijo Tai Hui de J.P. Morgan Asset Management en Hong Kong.

AMD registró un aumento de casi el 3 por ciento después de contratar a un antiguo ejecutivo de Nvidia. Keith Strier fue nombrado vicepresidente de AMD's internacional AI business. Mientras tanto, las acciones de la empresa de ciberseguridad Zscaler cayeron más de un 18 por ciento después de emitir una previsión decepcionante. Para el año fiscal 2025, la empresa pronosticó un EPS ajustado de $2.81 a $2.87, inferior a las estimaciones de los analistas de $3.33. Las acciones de Dollar Tree también cayeron más de un 22 por ciento después de reducir su previsión de ventas. El minorista de descuento con sede en Virginia redujo su proyección de ingresos anuales a $30.6 a $30.9 mil millones desde el rango anterior de $31 a $32 mil millones.

El Dow Jones Industrial Average mostró resistencia a pesar de las incertidumbres del mercado, logrando añadir un 0.1 por ciento y alcanzar 40,974 puntos. Los inversores observan de cerca el Dow Jones, junto con otros índices de EE. UU., para obtener indicaciones sobre la salud del mercado y las posibles tendencias.

