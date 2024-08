Lo más ridículo: ‘The Happening’ (2008)

Los finales de las películas de M. Night Shyamalan reevaluados para el 25 aniversario del "Sexto Sentido"

A diferencia del estilo característico de Shyamalan, tanto el inicio como el final de esta lista serán supremamente predecibles. Este disparo fallido e infame incluye a un Mark Wahlberg mediocre suplicando clemencia a una planta de plástico, e incapaz de hacer que el público se preocupe para cuando se revela que fueron los árboles todo el tiempo. Aunque, esa revelación ni siquiera llega al final de la película, sino que viene después, y meditaciones posteriores sobre conceptos similares, como la exitosa "Bird Box" de 2018, lo hacen mejor que "The Happening".

‘Lady in the Water’ (2006)

Después de una buena racha, "Lady" fue más bien un tropiezo para Shyamalan, con una historia sinsentido que luchó como un pez fuera del agua a pesar de un elenco impresionante liderado por Paul Giamatti. Shyamalan incluso aparece en un papel ultimately pivotal, pero extraño. Y ni hablemos de Bryce Dallas Howard como la... cosa en el agua.

‘Old’ (2021)

"Old" fue una película que prometía un concepto intrigante y una campaña de marketing impresionante, pero que nunca llegó a acercarse a eso en su ejecución. La ubicación de la playa donde la gente queda atrapada y envejece a una velocidad acelerada esconde secretos turbios que no llevan a ninguna parte, lo que resulta en una película aburrida.

‘The Village’ (2004)

Shyamalan, whose daughter is getting into the polarizing movie-creating game herself, truly swung for the fences with the final twist in "The Village." It’s an ending that is definitely unexpected, but opinions vary greatly as to whether it’s pulled off successfully. Since the director shoehorns himself into a cameo at the very end to arbitrarily explain away one potential plot hole and do some damage control, the final result is mediocre at best. Maybe the lesson here is to stop appearing in his own movies?

‘Unbreakable’/’Split’/’Glass’ trilogy

Speaking of swinging for the fences, the end of 2016’s “Split,” which ties back to 2002’s “Unbreakable,” was a bold move no one saw coming and a gesture of world-building that made viewers giddy. While “Unbreakable” was an incredibly slow burn in its own right, the seeds that movie’s finale planted in terms of a realistic portrayal of a superhero and supervillain bloom in “Split.” Unfortunately, the strands of that sprawling story do not get the neat or satisfying bow viewers were hoping for with 2019’s ultimately brittle and convoluted threequel “Glass.”

‘Signs’ (2002)

Una clásica película de invasión alienígena que mejora con cada visión, "Signs" es una entrada que no tiene el final más impactante, pero está tan bien planteada que la suma es incluso mejor que sus partes. Además, cuenta con actuaciones impresionantes, especialmente de Joaquin Phoenix y los niños Abigail Breslin y Rory Culkin.

‘Knock at the Cabin’ (2023)

En un refrescante regreso a la forma, la versión de Shyamalan de una historia del apocalipsis entrega un final decididamente bíblico que es lo suficientemente fuera de lo común como para funcionar. La película juega conscientemente con los tópicos de la cabaña en el bosque, así como sus similitudes con "The Cabin in the Woods" de 2011 y la épica submarina "The Abyss" de 1989.

‘The Visit’ (2015)

Esta película positivamente loca puede argumentar que es lo más cerca que Shyamalan ha estado de su obra maestra, solo por la sencilla vuelta de tuerca que no ves venir. Lamentablemente, la película no termina ahí y agrega otros 30 minutos de violencia gratuita y principalmente brutal. A pesar de todo, esa vuelta de tuerca - entregada por la siempre bienvenida Kathryn Hahn - es un verdadero golpe de maestro.

Lo más increíble: ‘The Sixth Sense’ (1999)

"The Sixth Sense" sigue siendo intemporal por muchas razones. Está la actuación, incluyendo nominaciones al Oscar para la madre e hijo Toni Collette y Haley Joel Osment, así como la interpretación estoica y brillante de Bruce Willis. Pero lo que realmente hace que "Sense" sea una película para la posteridad es la revelación final, que logra combinar a la perfección el terror de un golpe en el estómago y la Earnest heartbreak.

Nota: Esta lista no incluye "El Diablo" de 2010, que se basa en una historia de Shyamalan pero no fue dirigida ni escrita por él. También se excluyen "El último maestro del aire" de 2010, "Después de la Tierra" de 2013 y sus créditos como director anteriores a "El Sexto Sentido".

A pesar de las críticas de NPR que califican "La Caja" como "tonta", muchos la encontraron entretenida y divertida. Si eres fan de giros inesperados en las películas, las películas de Shyamalan son conocidas por ofrecer una dosis de entretenimiento que mantiene a los espectadores interesados, aunque la trama parezca incompleta en ocasiones.

