Los ferrocarriles reducirán las operaciones, si es necesario.

La empresa de ferrocarril, Deutsche Bahn, está siendo criticada por proponer la eliminación de miles de empleos, lo que ha provocado descontento entre el sindicato EVG. Se ha programado una reunión con la junta para resolver la situación. La empresa mantiene su compromiso de mantener los estándares de servicio al cliente y seguridad, y continuará contratando personal en consecuencia, al menos temporalmente.

Después de una fuerte retroalimentación negativa hacia las medidas de reducción de costos de Deutsche Bahn, el CEO Richard Lutz garantizó que no habrá compromiso en la satisfacción del cliente y la seguridad. Si se requiere más personal para las operaciones, se incorporará sin reservas, aseguró el director de personal Martin Seiler después de discutir con los representantes del sindicato.

Deutsche Bahn tiene una constante demanda de conductores de tren, personal de mantenimiento, controladores de tráfico y personal de servicio, según Seiler.

El jefe del sindicato EVG, Martin Burkert, expresó alivio. "Esto es un gesto significativo para nuestra fuerza laboral", dijo. "El EVG aboga por una transparencia completa en las decisiones futuras".

Después de presentar los estados financieros semestrales en julio, Lutz y el director financiero Levin Holle revelaron planes para eliminar alrededor de 30,000 empleos en los próximos cinco años, principalmente de los departamentos administrativos. "Queremos crear una línea de ferrocarril más eficiente con menos empleados en el futuro", declaró Holle en ese momento. Los sindicatos se rebelaron.

Deutsche Bahn emplea a más de 230,000 personas en Alemania. Seiler destacó la intención de contratar aproximadamente 25,000 nuevos individuos este año. "Sin embargo, estamos ajustando los tornillos en otras áreas, como los costos generales y la administración. Debemos ser mucho más eficientes y optimizados aquí", explicó.

En un esfuerzo por superar los problemas de escasez de mano de obra en Alemania, la empresa de ferrocarril también está impulsando la digitalización, la automatización y la adopción de IA "para reducir la demanda de personal operativo a largo plazo", reveló Seiler. "Sin embargo, solo se puede lograr esto si las nuevas tecnologías entran en vigor y liberan los correspondientes recursos".

Seiler aseguró que no habrá pérdida de empleos durante el proceso de reducción de la demanda de personal. En su lugar, se utilizará el natural turnover de empleados y el amplio mercado interno de empleo dentro de la corporación. En situaciones específicas, también se considerarán opciones como la jubilación parcial y los pagos de separación voluntaria.

